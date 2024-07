E SE VI DICESSIMO CHE IN GIAPPONE DEVONO RIDERE PER LEGGE? NON È UNO SCHERZO, MA L’ORDINANZA APPROVATA A YAMAGATA CON LA QUALE SI INVITANO I CITTADINI A RIDERE ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO PER PROMUOVERE LA SALUTE FISICA E PSICOLOGICA – L’INIZIATIVA, SUPPORTATA DAL PARTITO LIBERAL DEMOCRATRICO, HA SOLLEVATO QUALCHE RISATA E MOLTE CRITICHE TRA CHI SOSTIENE CHE NON SI PUÒ COSTRINGERE NESSUNO A ESSERE FELICI PER LEGGE…

Estratto dell'articolo di www.corrieredelgiappone.it

ridere per legge in giappone 5

Il sorriso come medicina è un concetto che ha preso forma legislativa a Yamagata, in Giappone, dove è stata approvata un’ordinanza che invita i cittadini a ridere almeno una volta al giorno per promuovere la salute fisica e psicologica. L’iniziativa, supportata dal partito Liberal Democratico, non solo ha sollevato sorrisi ma anche dubbi, in particolare sul fronte dei diritti umani, dove alcuni hanno espresso preoccupazioni riguardo alla libertà individuale di esprimere emozioni.

ridere per legge in giappone 3

Questa politica pubblica si basa su studi dell’Università di Yamagata, che hanno evidenziato come la risata frequente possa ridurre il rischio di morte precoce. Di conseguenza, l’assemblea prefetturale ha anche designato l’otto di ogni mese come giornata dedicata alla promozione della salute attraverso la risata.

ridere per legge in giappone 2

Nonostante il sostegno della maggioranza, l’opposizione non ha esitato a criticare l’ordinanza, sottolineando come potrebbe infrangere i diritti di coloro che, per motivi di salute o personali, non si sentono inclini a ridere. Questo ha sollevato un importante dibattito sul bilanciamento tra promozione della salute pubblica e rispetto delle libertà individuali.

ridere per legge in giappone 1 ridere per legge in giappone 4