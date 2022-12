SE VI PERDETE GLI AURICOLARI PURE COSÌ, ALLORA SIETE DI COCCIO – HUAWEI HA PROGETTATO IL WATCH BUDS, UNO SMARTWATCH CON UN “SEGRETO”: IL DISPLAY SI ALZA E LÌ SOTTO, INNESTATI NELLA CASSA DELL'OROLOGIO, SI TROVANO DUE MINUSCOLI AURICOLARI – IL PRODOTTO DEVE ESSERE ANCORA PRESENTATO, MA CI SONO GIÀ DEI DUBBI: VISTO CHE L’OROLOGIO NON FA SOLO DA CUSTODIA, BISOGNA CAPIRE COME…

Alessio Lana per www.corriere.it

huawei watch buds 5

Dove sono gli auricolari? Facile, al polso. Huawei il 2 dicembre avrebbe dovuto svelare Watch Buds, uno smartwatch con un «segreto»: il display si alza e lì sotto, ben innestati nella cassa dell'orologio, si trovano due minuscoli auricolari.

La morte di Jiang Zemin

La presentazione è stata rinviata forse a causa della morte di Jiang Zemin, il celebre presidente cinese che guidò la grande rinascita del Paese negli anni '90, e all'inizio si dubitava perfino che Watch Buds esistesse. Le foto trapelate online facevano pensare a un classico falso creato ad arte ma Huawei aveva poi confermato e pubblicato anche un video sul social cinese Weibo

huawei watch buds 6

Cosa sappiamo finora

Dobbiamo dire che in questi anni sono nate (e morte) tante idee simili soprattutto su Kickstarter, diversi marchi sconosciuti propongono ibridi di questo tipo online e Huawei è il primo produttore di rilievo a lanciarsi in un'impresa del genere. Come dicevamo, dall'esterno vediamo solo l'orologio vero e proprio: ricorda molto da vicino il Huawei Watch 3 e la cassa appare generosa ma non enorme come quella dei tanti concorrenti (ed è proprio questo il loro tallone d'Achille).

huawei watch buds 1

Alzato lo schermo ecco apparire i due auricolari. Sono ovviamente dei true wireless, il colore è nero e argento e, probabilmente, rimangono agganciati al retro del display tramite magneti. La forma è cilindrica e minuscola: ricordano i classici tappi per le orecchie.

I dubbi

Chiaramente ancora non ci sono informazioni precise su questo ibrido ma è chiaro che l'orologio faccia non solo da custodia ma permetta di ricaricare gli auricolari. Chissà però come verrà gestita la ripartizione dell'energia. È chiaro che il dispositivo non può cedere tutta la carica della batteria agli auricolari, pena poi rimanere senza smartwartch. E questo è solo uno dei tanti dubbi sul Huawei Watch Buds. Ad ogni modo manca poco per fugarli: la presentazione dovrebbe svolgersi a breve anche se una data precisa ancora non c'è.

huawei watch buds 7 huawei watch buds 3 huawei watch buds 4

huawei watch buds 2