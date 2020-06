SE VOLETE FARVI PASSARE LA VOGLIA DI FARE SESSO, LEGGETE LA GUIDA DA BARZELLETTA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CONTRACCEZIONE – OLTRE A CONSIGLIARE L’IGIENE DELLE PARTI INTIME PRIMA E DOPO IL RAPPORTO (MA DAI?), RACCOMANDA L’USO DEI “PRESIDI IN LATTICE” PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. MA COME SI FA A FIDARSI DI ESPERTI CHE CHIAMANO I PRESERVATIVI “PRESIDI IN LATTICE”? – PER NON PARLARE DELLE INDICAZIONI PER EVITARE IL CONTATTO…

Giordano Tedoldi per “Libero quotidiano”

Quante cose ignoriamo. Ad esempio ignoravamo che esistesse una Società italiana di contraccezione, in breve SIC. La SIC, seguendo la filosofia del tempo che ritiene i cittadini dei poveri idioti da guidare secondo dettami "scientifici", ha ritenuto opportuno dirci come dobbiamo fare sesso in tempo di Covid, fissando otto punti, alcuni abbastanza comici.

Il due, per esempio: «Prima e dopo i rapporti sessuali, dare la priorità assoluta all' igiene delle parti intime, da effettuare con una premura ancora maggiore rispetto all' era pre-pandemia». Immaginiamo che, prima e dopo l' atto, ci si debba spalmare di gel disinfettante fino a diventare totalmente repellenti per il partner, una profilassi efficacissima.

O il punto sei: «Anche i rapporti orali e genitali potrebbero contribuire alla diffusione del virus. A tal proposito, sono disponibili sul mercato presìdi in lattice da utilizzare come barriera tra bocca e genitali/ano, particolarmente indicati per prevenire infezioni orali, anali o vaginali». Ci si può fidare di esperti che chiamano i preservativi "presìdi in lattice"? Sembra di sentire Gigi Proietti nei panni della sessuologa pudibonda e complessata, incapace di chiamare le cose col loro nome. Il punto sette è un piccolo racconto boccaccesco: «Per compensare alla mancanza di contatto, le coppie a distanza possono optare per alcune soluzioni altrettanto piacevoli e sfiziose, come l' uso di sex toys.

Oppure, perché non scambiarsi qualche messaggino "piccante", praticando del buon sexting? L' importante, però, è avere la certezza di potersi fidare del nostro interlocutore, senza correre il rischio di cadere vittime di "revenge porn", ossia la diffusione di immagini o video privati senza il nostro consenso».

Siamo perplessi: i vibratori e consimili arnesi sarebbero altrettanto "piacevoli e sfiziosi" dei "presìdi di carne" - per parafrasare il linguaggio degli esperti - del partner? Quanto al "sexting", andrà bene per quei puritani degli americani, ma non esiste ancora in natura un uomo o una donna italiana che lo consideri un surrogato valido all' amplesso. Ma è il punto conclusivo, il numero otto, che trionfalmente suggella la demenza delle raccomandazioni proposte dalla SIC.

Siete pronti per un vero capolavoro di umorismo involontario, degno di una pièce di Beckett? Ecco: «Non esitiamo a rivolgerci al nostro medico o specialista per qualsiasi domanda o dubbio». Più che altro, dopo aver seguito queste regole monastiche per un lasso di tempo abbastanza prolungato, c' è il pericolo che il medico o lo specialista possa diventare oggetto di libidine intrattenibile e selvaggia. E allora siamo da capo

