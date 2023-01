SE VOLETE MAGNÀ DOVETE CACCIÀ I SOLDI! – LA RISPOSTA EPICA DEL RISTORATORE DANIELE USAI A UN GRUPPETTO DI PRESUNTI “FOOD BLOGGER” CHE HANNO CHIESTO DI MANGIARE A SCROCCO (IN SETTE) PROMETTENDO UNA RECENSIONE SUL LORO PROFILO INSTAGRAM: “SE VORRETE VENIRE NE SAREMO LIETI MA PAGHERETE IL CONTO COME TUTTI I NOSTRI OSPITI. SI CHIAMA ONESTÀ INTELLETTUALE SENZA CONFLITTI DI INTERESSI. HO VISTO LA VOSTRA PAGINA INSTAGRAM ED AVETE LA METÀ DEI FOLLOWER CHE HO IO SULLA MIA…”

Estratto dell’articolo di Giorgio Valleris per “Libero quotidiano”

MAIL DI RICHIESTA PASTO GRATIS

Dopo un pasto gustoso al ristorante c’è chi paga in contanti, chi con carta di credito e chi con un post sui social. O almeno ci prova. Ma quanti follower “costa” una cena nel ristorante dello chef stellato?

Se lo sarà chiesto Paola, blogger professionista e - parole sue - fondatrice della “unica community al femminile in Italia per blogger di viaggio” che nei giorni scorsi ha contattato chef Daniele Usai, patron del ristoranti “Il Tino” (una stella Michelin) e del bistrot “Quarantunododici”, entrambi all’interno del complesso nautico Nautilus, a Fiumicino. Una mail con una proposta semplice: con un gruppo di 5-7 blogger saremo da quelle parti il 10 febbraio e «in cambio della vostra ospitalità offriamo promozione attraverso i profili social».

Da parte sua, lo chef ha risposto in modo educato ma pepato.

daniele usai

«Se vorrete venire presso uno dei nostri ristoranti ne saremo lieti, ma sia chiaro, pagherete il conto come tutti i nostri ospiti. Questo vi consentirà anche di essere liberi quando racconterete sui vostri social l’esperienza fatta da noi. Si chiama onestà intellettuale senza conflitti di interessi». La ciliegina sulla torta arriva poi con il post scriptum finale: «Ho visto la vostra pagina instagram ed avete la metà dei follower che ho io sulla mia pagina privata». […]

Ma l’antesignano di questa “guerra” a fil di rete tra professionisti del mondo della ricettività è Paul Stenson, proprietario del lussuoso “Charleville Lodge Hotel” di Dublino che, nel 2018, aveva presentato un conto di 5.289.000 euro alla vlogger inglese Elle Darby per la “pubblicità” che la storia in questione aveva portato non tanto a lui ma alla influencer.

Darby aveva infatti inviato una mail all’albergatore chiedendogli di ospitarla gratis insieme al suo ragazzo per un weekend in cambio di menzioni sui social network. Richiesta che Stenson aveva rifiutato con decisione, per poi pubblicare lo scambio di mail su internet, pur senza citare la ragazza in questione. […]

ristorante il tino daniele usai RISPOSTA DANIELE USAI