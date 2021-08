2 ago 2021 18:02

SE VUOI SCOPARE, FATTI INOCULARE - LA APPLE HA RIMOSSO DAL SUO STORE UNJECTED, UNA APP DI INCONTRI TRA NON VACCINATI - SECONDO LA SOCIETA' DI CUPERTINO, L'APP VIOLAVA LE POLITICHE PER I CONTENUTI SUL COVID-19 E PER QUESTO E' STATA RIMOSSA - LA PROTESTA DEL CREATORE DELL'APP: "QUESTA E' CENSURA. SIAMO CONSIDERATI TROPPO PER CONDIVIDERE LA NOSTRA AUTONOMIA MEDICA E LIBERTA' DI SCELTA..."