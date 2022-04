12 apr 2022 18:50

SEAN PEM PEM - L'ATTORE E REGISTA SEAN PENN È SEMPRE PIÙ COINVOLTO DALLA GUERRA IN UCRAINA: "HO PENSATO DI TORNARE LÌ E IMBRACCIARE UN FUCILE CONTRO LA RUSSIA" - POI IL PREMIO OSCAR TORNA IN SÉ: "MA NON SONO UN IDIOTA, NON SONO SICURO DI COSA POSSO OFFRIRE" - "L'INCONTRO CON ZELENSKY? MI HA COLPITO IL FATTO CHE STAVO GUARDANDO UN RAGAZZO CHE SAPEVA DI DOVER RAGGIUNGERE IL LIVELLO PIÙ ALTO DI CORAGGIO E LEADERSHIP UMANA. PENSO CHE ABBIA SCOPERTO DI ESSERE NATO PER FARLO"