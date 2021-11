NEI SECOLI FEDELE - È STATA PRESENTATA A ROMA, ALLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA, LA NUOVA EDIZIONE DEL CALENDARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI 2022 CON LE ILLUSTRAZIONI DEL MAESTRO DELLA TRANSAVANGUARDIA SANDRO CHIA E I RACCONTI DELLO SCRITTORE CARLO LUCARELLI. C'È L'EDIZIONE IN GIAPPONESE, IN INGLESE, IN ARABO, IN CINESE, E PERSINO IN SARDO: IL CALENDARIO DELL'ARMA È DIVENTATO UN OGGETTO DI CULTO…

Cristiana Mangani per “il Messaggero”

IL CALENDARIO STORICO DELL’ARMA 2022

C'è l'edizione in giapponese, in inglese, in arabo, in cinese, e persino in sardo: il Calendario storico dell'Arma è diventato ormai un oggetto di culto. Dodici mesi pieni di storia e di racconti, da collezionare, tanto da aver raggiunto l'enorme tiratura di quasi un milione e 200mila copie, delle quali oltre 16.000 in nove altre lingue.

LA STIMA

Ieri la nuova edizione 2022 è stata presentata a Roma, negli spazi molto suggestivi della Galleria nazionale di arte moderna. Dal palco, Tiberio Timperi e Daniela Ferolla, figlia anche lei di un ex maresciallo, hanno ricordato quanto l'attenzione all'evento sia «indice dell'affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, e della profondità di significato dei suoi contenuti, che ne fanno un prodotto apprezzato, ambìto e presente sia nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro, quasi a testimonianza del fatto che in ogni famiglia c'è un Carabiniere».

IL CALENDARIO STORICO DELL’ARMA 2022

La pubblicazione del Calendario è giunta alla sua 89/a edizione. Fin dal 1928 è stato «puntuale interprete, con le sue tavole, delle vicende dell'Arma e, attraverso di essa, della Storia d'Italia». L'edizione del prossimo anno celebra i 200 anni del primo Regolamento Generale dell'Arma.

«Duecento anni fa eravamo già nati - evidenzia il Comandante generale Teo Luzi nella prefazione -. Non lo era l'Italia, così i Carabinieri prestavano servizio nelle poche Regioni governate dai Savoia. Lo spirito che ci anima oggi è lo stesso di allora. Due secoli in cui sono state aggiornate le disposizioni, le procedure, la forma, ma non è cambiata - aggiunge - perché non può cambiare la sostanza del nostro agire.

MATTARELLA LUZI

Essere al servizio degli Italiani». Il prezzo è di 2,50 euro «proprio perché vogliamo che lo abbiano tutti - viene ancora sottolineato -. Rappresenta la nostra volontà di esprimere la vicinanza dei Carabinieri alla gente. Al centro del calendario di quest' anno ci sono proprio i carabinieri tra le persone, i carabinieri che fanno rassicurazione sociale».

Mese dopo mese si raccontano il colera, il traffico dei cuccioli, storie di Aspromonte e di Natale, i racconti del mare, la fiera di primavera.

IL CALENDARIO STORICO DELL’ARMA 2022

TRANSAVANGUARDIA

Le illustrazioni sono del maestro della Transavanguardia Sandro Chia e i racconti dello scrittore Carlo Lucarelli. Il percorso narrativo si snoda tra i doveri e le responsabilità dell'essere Carabiniere. «Nelle storie che volevo raccontare - spiega lo scrittore noir - ho provato a mettere in risalto tutte le sfaccettature dell'essere carabiniere e sono andato a cercare l'uomo e la donna».

IL CALENDARIO STORICO DELL’ARMA 2022

Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l'edizione 2022 dell'Agenda, che attraversa le espressioni pittoriche delle maggiori tradizioni stilistiche sino al fumetto con i contributi dello storico d'arte Claudio Strinati, il generale Carmelo Burgio, l'intellettuale Luca Crovi, l'artista Michelangelo Pistoletto.

Altre due opere completano l'offerta editoriale: il Calendario e il Planning da tavolo, quest' ultimo dedicato allo Squadrone eliportato cacciatori. Per la prima volta nel planning l'attenzione è rivolta anche ai più piccoli con un breve racconto di fantasia al suo interno, ideato e scritto dal maggiore Margherita Lamesta. L'intero ricavato della vendita di questo planning verrà devoluto all'ospedale pediatrico di Palermo, un punto di riferimento per le cure dei bambini di tutto il Sud Italia e non solo. C. Man.

IL CALENDARIO STORICO DELL’ARMA 2022