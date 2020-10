12 ott 2020 16:51

LA SECONDA ONDATA È PEGGIO DELLA PRIMA – IN INGHILTERRA CI SONO PIÙ PERSONE RICOVERATE IN OSPEDALE PER CORONAVIRUS ADESSO CHE A MARZO, QUANDO FU ANNUNCIATO IL LOCKDOWN – IN PARTICOLARE STANNO AUMENTANDO GLI OSPEDALIZZATI TRA GLI OVER-65, CIOÈ LA FASCIA D’ETÀ PIÙ A RISCHIO – E INTANTO BORIS JOHNSON ANNUNCIA UN LOCKDOWN SELETTIVO A "TRE LIVELLI" DI GRAVITÀ, A SECONDA DELLE ZONE DEL REGNO UNITO: "NON SAREBBE LA COSA GIUSTA UN BLOCCO GENERALE, MA NON POSSIAMO LASCIARE IL VIRUS LIBERO"