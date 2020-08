LA SECONDA VITA DI CHAMPI – LA STORIA DI RINASCITA DI UN CAGNOLINO TROVATO RICOPERTO DI CATRAME, ATTACCATO A UN MARCIAPIEDE IN INDIA - CI SONO VOLUTE ORE PER SOCCORRERLO E QUATTRO GIORNI PER RIPULIRLO DAI DETRITI CHE SI ERANO SALDAMENTE LEGATI AL SUO PELO: DOPO UN LUNGO CALVARIO E LA RIABILITAZIONE ORA STA BENISSIMO… - VIDEO

Noemi Penna per "www.lastampa.it"

la rinascita del cane trovato coperto di catrame 10

Ricoperto di catrame, attaccato saldamente al marciapiede. E' in queste terribili condizioni, dolorante e «incapace di muoversi» che un cane è stato trovato fra le strade di Solapur, in India.

Non si sa come Champi sia finito in quella terribile situazione, se per un incidente, per sua sbadataggine o per la cattiveria di qualcuno che gli ha appositamente versato addosso del catrame appiccicoso. Fatto sta che ci sono volute ore per soccorrerlo e quattro giorni per rimuovere il catrame e i detriti che si erano saldamente legati al suo pelo.

la rinascita del cane trovato coperto di catrame 9

Il salvataggio di questo cane è stata opera dei volontari della Peta che hanno usato tutte le precauzioni possibili per fargli meno male possibile: per ripulirlo lo hanno tosato dove possibile e usato litri di olio vegetale e di cocco per ammorbidire la sua pelle. E nonostante il dolore, la situazione di disagio e lo stress a cui era sottoposto, Champi si è sempre mostrato docile e gentile.

Forse si era già rassegnato al suo triste destino. Poi ha capito che i volontari lo stavano aiutando e ha collaborato da subito, mostrando «molto coraggio» e soprattutto pazienza. «Nonostante il calvario che ha vissuto, la sua personalità dolce e giocosa ha cominciato subito a risplendere».

la rinascita del cane trovato coperto di catrame 8

Ora che la sua pelliccia è ricresciuta, Champi è un cane nuovo: «Trascorre le sue giornate a correre nei campi nella sua nuova casa e giocare con i suoi amici animali», tutti salvati da situazioni altrettanto drammatiche. «Niente può trattenerlo dal vivere ogni giornata appieno, nel modo migliore possibile», mettendo finalmente una pietra sul passato.

