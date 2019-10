UNA SECONDA VITA - LA STORIA DI CORAGGIO DI ZAID GARCIA, IL 16ENNE SOPRAVVISSUTO A UN INCENDIO ALL’ETÀ DI 2 ANNI CON USTIONI DI QUARTO GRADO SULL’80% DEL CORPO: ALL’EPOCA PERSE UNA GAMBA, LE BRACCIA E I MEDICI GLI HANNO MESSO DEGLI INNESTI DI PELLE SUGLI OCCHI – DA ALLORA VIVE NEL BUIO, MA VORREBBE SOTTOPORSI A UN’OPERAZIONE PER TORNARE A VEDERE…(VIDEO)

DAGONEWS

zaid garcia 4

Aveva appena due anni quando la sua vita è cambiata per sempre. Zaid Garcia, di Galveston, in Texas, ha 16 anni e ha vissuto gli ultimi 14 anni nel buio e sottonendosi a continui interventi. È sopravvissuto miracolosamente dopo che una candela è caduta sul suo letto provocando un incendio spaventoso che lo ha quasi ucciso.

All’epoca i medici dissero che non sarebbe sopravvissuto alle ustioni di quarto grado, ma dopo innumerevoli operazioni, amputazioni e innesti di pelle, Zaid ce l’ha fatta e adesso desidera solo tornare a vedere.

zaid garcia 2

L'adolescente ha perso una gamba, entrambe le mani e gli occhi erano così devastati che i medici li hanno coperti con della pelle. Adesso Zaid vorrebbe sottoporsi a un intervento per rimuovere lo strato di pelle e farsi ricostruire le palpebre.

L'organizzazione no profit Special Books for Special Kids ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere 65mila dollari per l’intervento, ma ne sono stati raccolti 300mila. «Sto condividendo la mia storia per ispirare le altre persone e mostrare loro che esistono miracoli – ha detto Zaid - È stato difficile crescere, le persone hanno paura di me e ho tentato di suicidarmi. Ma adesso chiedo solo di essere accettato».

zaid garcia 1

Zaid ha superato molti ostacoli nel corso della sua vita, ma è fiducioso per il futuro: «Spero che le persone capiranno che non dovrebbero arrendersi solo perché ti dicono che non ce la farai. Voglio incoraggiare le persone. I dottori dissero che sarei morto. Non c'era speranza per me. Hanno predetto che non sarei stato in grado di parlare, ma io sono un miracolo. Posso dire grazie in nove lingue. Voglio fare l’interprete e voglio incitare le persone a non arrendersi mai».

zaid garcia 5 zaid garcia 8 zaid garcia 3 zaid garcia 7