(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rifiuta di installare Telegram sul suo telefono cellulare personale nonostante pubblichi regolarmente notizie sulla guerra per i suoi oltre 700 mila abbonati a questa applicazione di messaggistica: lo scrive il New York Times (Nyt), che cita fonti delle autorità di cybersicurezza del Paese, come riporta Ukrinform.

All'inizio di quest'anno, nel corso di riunioni segrete sulla cybersicurezza, le autorità ucraine hanno discusso di possibili ulteriori restrizioni su Telegram in Ucraina. Secondo l'intelligence di Kiev, infatti, l'applicazione rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale ed è utilizzata dalla Russia per la disinformazione, i cyberattacchi, l'hacking, la diffusione di malware, la localizzazione e perfino per meglio indirizzare gli attacchi missilistici.

Nel frattempo, l'Nyt rileva che un numero significativo di ucraini è ormai dipendente da Telegram, che viene utilizzata come fonte di notizie, mezzo di allerta missilistica, piattaforma per la raccolta di fondi volontari e strumento per visualizzare gli sviluppi sul campo di battaglia. Una notevole dipendenza si osserva anche in Russia, dove questa app è utilizzata da circa la metà della popolazione, compresi i funzionari militari e governativi.

(ANSA) - KIEV, 10 DIC - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato di essere grato a Donald Trump per la "forte determinazione" espressa dal presidente eletto americano che ha incontrato in un trilaterale insieme al francese Emmanuel Macron all'Eliseo la scorsa settimana.

"La cosa più importante è lavorare insieme su come porre fine a questa guerra, questa è la nostra massima priorità. Durante l'incontro a Parigi, questo è esattamente ciò su cui ci siamo concentrati", ha scritto Zelensky su X. "Ribadisco la mia gratitudine al presidente Macron per aver organizzato (l'incontro), così come la mia profonda gratitudine al presidente Trump per la sua forte determinazione a porre fine a questa guerra in modo giusto", ha aggiunto il leader ucraino.

L'affermazione di Trump in campagna elettorale che una volta al potere avrebbe risolto il conflitto ucraino "in 24 ore" ha creato apprensione a Kiev e fra i suoi alleati all'idea che il tycoon intenda spingere l'Ucraina a fare enormi concessioni territoriali e politiche a Mosca per ottenere una pace instabile. Ma domenica Trump ha chiesto un "cessate il fuoco immediato" e ha sostenuto che Putin "ha perso" e deve quindi mettere fine alla sua "guerra folle".