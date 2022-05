25 mag 2022 10:58

SECONDO L’AUTOPSIA, RESTA IL SUICIDIO PER IMPICCAGIONE L'IPOTESI PIÙ PROBABILE PER LA MORTE DI TIZIANA CANTONE, LA 31ENNE TROVATA SENZA VITA, CON UN FOULARD AL COLLO, IL 13 SETTEMBRE 2016, NELL'ABITAZIONE DELLA ZIA, A CASALNUOVO - I PM ATTENDONO IL DEPOSITO DELLA PERIZIA PSICOLOGICA CHE DOVREBBE FAR LUCE SULLE CONDIZIONI EMOTIVE DELLA DONNA, ANCHE IN RELAZIONE AI FARMACI CHE ASSUMEVA E ALLE DICHIARAZIONI RESE DOPO LA DIFFUSIONE DEI SUOI VIDEO PRIVATI…