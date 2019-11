LA SEGA FA SEMPRE BENE – UN CACCIATORE STATUNITENSE HA SALVATO DUE CERVI CHE SI ERANO INCASTRATI PER LE CORNA – L’UOMO SI IMMERSO NELLE ACQUE GELIDE DEL PRATT LAKE CREEK, NEL MICHIGAN, ARMATO DI UNA SEGA ELETTRICA PER AIUTARE GLI ANIMALI CHE SI ERA TUFFATI IMPAURITI DALLA SUA PRESENZA E… - VIDEO

DAGONEWS

Due cacciatori statunitensi hanno salvato due cervi che si erano incastrati per le corna. I due animali lottavano da tempo per riuscire a liberarsi, ma solo l’intervento umano ha permesso loro di tornare in libertà.

Un uomo si è immerso nelle acque fredde del lago Pratt Creek nel Michigan, armato di una sega elettrica per aiutare gli animali che si era tuffati impauriti dalla presenza dell’umano. Alla fine, in un momento in cui i due sembravano stremati dalla lotta, il cacciatore si è avvicinato ed è riuscito a segare parte delle corna, riuscendo a liberarli. Il video è diventato virale.

cacciatore libera due cervi incastrati per le corna 3 cacciatore libera due cervi incastrati per le corna 1