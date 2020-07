I SEGRETI DI GHISLAINE - DA BILL CLINTON AL PRINCIPE ANDREA, SONO TANTI I POTENTONI CHE TREMANO DOPO L’ARRESTO DELLA MAXWELL, CHE PORTAVA LE RAGAZZE A EPSTEIN E AI SUOI OSPITI - LEI RISCHIA FINO A 35 ANNI DI CARCERE PER I SEI CAPI DI ACCUSA CONTESTATI - POTREBBE ESSERE TENTATA DI NEGOZIARE UNO SCONTO DELLA PENA IN CAMBIO DI RIVELAZIONE CHE AIUTINO AD AMPLIARE L'INCHIESTA…

Flavio Pompetti per “il Messaggero”

GHISLAINE MAXWELL, KEVIN SPACEY, PRINCIPE ANDREA

Una squadra di circa venti poliziotti di diverse agenzie, una carovana di 15 veicoli e un paio di elicotteri sono stati impiegati nell'atto finale della caccia a Ghislaine Maxwell, arrestata in una tenuta del New Hampshire giovedì scorso con l'accusa di aver procacciato vittime sessuali per il suo amico Jeffrey Epstein, e di avere collaborato a seviziarle e a stuprarle.

ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump

Gli elicotteri avevano iniziato a sorvolare la mattina presto la proprietà: sessanta ettari di terreno intorno ad una villa lussuosa di sette stanze e tre bagni dal nome propiziatore di Tuckaway, (in inglese: Nascosto), che la donna aveva acquistato circa un anno fa tramite una società anonima, pagando la cifra di un milione di dollari in contanti. Gli agenti hanno infranto la serratura del cancello, e dopo aver percorso a tutta velocità il vialetto interno di circa un chilometro hanno abbattuto la porta d'ingresso.

ghislaine maxwell 2

Ghislaine era seduta su un divano con tuta e scarpe sportive, come se fosse pronta ad essere portata via. «Da qualche tempo si era convinta che l'epilogo fosse vicino» ha raccontato alla Bbc l'amica ed ex banchiera Laura Goldman, che l'aveva sentita al telefono due settimana prima. L'ereditiera britannica ha passato le prime due notti nel vicino carcere della contea di Merrimack. Poi è stata trasferita a New York, dove in settimana comparirà in tribunale per l'incriminazione ufficiale.

ghislaine maxwell 1

La procura che ha condotto l'inchiesta è il distretto meridionale di Brooklyn, lo stesso che è stato appena decapitato da Donald Trump del suo capo Geoffrey Berman. Berman siederà a sua volta davanti ai politici di Washington domani per rispondere alle domande sul licenziamento, e con ogni probabilità gli saranno chiesti anche dettagli sul caso Epstein.

LE RIVELAZIONI

Ora gli ambienti dell'alta finanza e della politica, negli Usa come in Inghilterra, tornano a tremare nell'attesa di possibili rivelazioni. L'attrice ed attivista Rose McGowan, a suo tempo al centro della denuncia di abusi sessuali contro Harvey Weinstein, ha pubblicato una foto del produttore a fianco di Epstein e della Maxwell, e ha chiesto senza mezze parole che anche amici di Epstein come Bill Clinton e il principe britannico Andrea siano arrestati.

ghislaine maxwell e bill clinton 2

I due hanno sempre negato di aver partecipato a festini nelle diverse case di proprietà del loro amico, ma Virginia Giuffre dagli Usa accusa il duca di York di averla stuprata diciannove anni fa durante una visita alla casa newyorkese nella quale lei, diciassettenne, era una delle schiave sessuali al servizio di Epstein.

Maxwell rischia fino a 35 anni di carcere per i sei capi di accusa che le sono contestati; potrebbe essere tentata di negoziare uno sconto della pena in cambio di rivelazione che aiutino ad ampliare l'inchiesta. La sua amica Goldman assicura però che non comprometterà mai il principe Andrea, del quale è molto amica da quando era bambina.

il principe andrea e ghislaine maxwell ritratto in bianco e nero di ghislaine maxwell a casa epstein