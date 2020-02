SEGRETI DI NORMANDIA - UN NUOVO PEZZO DI STORIA EMERGE DAL SOTTOSUOLO: SCOPERTE ALTRE ZONE DEL RIFUGIO NAZISTA USATO DURANTE LO SBARCO DELLE FORZE ALLEATE NEL GIUGNO 1944 - I BUNKER FANNO PARTE DEL “BATTERIE DE MAISY” E SI TROVANO A POCA DISTANZA DA OMAHA - SEBBENE LA STRUTTURA SIA STATA SCOPERTA PER LA PRIMA VOLTA NEL 2006, ORA SONO STATE INDIVIDUATE NUOVE… - VIDEO

bunker nazista normandia 9

Un nuovo pezzo di storia emerge dal sottosuolo: sono state scoperte altre zone del rifugio nazista usato durante lo sbarco delle forze alleate nel giugno 1944.

I bunker fanno parte del Batterie de Maisy e si trovano a due miglia dalla spiaggia di Omaha, l'area dove sbarcarono gli alleati. Sebbene la struttura sia stata scoperta per la prima volta nel 2006, ora sono state individuate nuove aree del complesso. «Abbiamo scoperto enormi bunker nazisti che non vedono la luce da quel giorno di 75 anni fa» ha detto a Fox News Josh Gates di “Discovery Channel Expedition Unknown” - Siamo stati in grado di scavare, aprire le porte e entrare al loro interno: sono luoghi congelati nel tempo».

bunker nazista normandia 5

La batteria divenne uno dei maggiori avamposti difensivi dei tedeschi. Il sito fu abbandonato dopo la vittoria degli Alleati e il complesso di tunnel e abitazioni fu gradualmente inghiottito dalla natura fino a quando non fu scoperto dall'appassionato di storia inglese Gary Sterne nel 2006: furono scoperti una dozzina di edifici in pietra collegati da 1.500 metri di tunnel con varie aree tra cui infermeria, alloggi per ufficiali, sala radio e persino cucine. All’interno sono state trovate pistole, cannoni, mitragliatrici e due carri armati.

bunker nazista normandia 4

«È un posto incredibile da visitare: fa parte di uno dei capitoli più oscuri della storia moderna - ha concluso Gates - All'interno del bunker ci sono molti oggetti. Abbiamo scoperto i resti di maschere antigas, munizioni ed elmetti nazisti».

