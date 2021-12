5 dic 2021 08:15

IL SEGRETO PER UNA DIETA EFFICACE? FARE SPUNTINI A BASE DI PRUGNE - RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI LIVERPOOL HANNO SCOPERTO CHE QUESTA FRUTTA SECCA E' IN GRADO NON SOLO DI TENERE SOTTO CONTROLLO L'APPETITO, MA ANCHE A CONSUMARE MENO CALORIE E A PERDERE UN PESO MAGGIORE RISPETTO A CHI SPEZZA LA GIORNATA CON ALTRI SNACK - "PUO' PROVOCARE UN SENSO DI SAZIETA' CHE AIUTA A GESTIRE LA PROPRIA ALIMENTAZIONE"...