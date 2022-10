SEI PERSONE SONO MORTE SULLA A4, A SAN DONÀ DI PIAVE, NELL'IMPATTO TRA UN FURGONE CHE TRASPORTAVA DISABILI E UN TIR – LE VITTIME SONO CINQUE RAGAZZI AFFETTI DALLA SINDROME DI DOWN, OSPITI DELL’ASSOCIAZIONE “CENTRO 21”, E L'EX SINDACO DI RICCIONE MASSIMO PIRONI, CHE ERA ALLA GUIDA DEL MEZZO CHE SI È ACCARTOCCIATO CONTRO IL CAMION

Da www.ansa.it

incidente a4 san dona di piave 1

E' di sei morti il bilancio attuale dell'incidente stradale avvenuto nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Un furgone - a bordo del quale c'erano sette persone, sei ragazzi disabili e un accompagnatore - ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento.

La notizia del decesso di sei occupanti è stata confermata dai soccorritori e da Autovie Venete. Al momento del violentissimo tamponamento erano segnalati rallentamenti - anche attraverso i pannelli a messaggio variabile - a causa del traffico intenso tra Meolo - Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro).

incidente a4 san dona di piave

L'incidente è avvenuto nella corsia centrale: l'autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è avveduto del tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste.

I Vigili del fuoco di San Donà di Piave, Motta di Livenza e Mestre hanno estratto un passeggero del furgone schiacciato sotto il camion ancora in vita. Nel tamponamento sono morti l'autista del veicolo e altri cinque passeggeri. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasferito, in gravi condizioni e in prognosi riservata, in ospedale a Mestre.

incidente a4 san dona di piave 2

Secondo un primo bilancio i sei morti sarebbero l'autista e cinque passeggeri disabili appartenenti all'Associazione Cen.tr.o.21 che si occupa di assistenza a giovani disabili. Il furgone sarebbe partito nel primo pomeriggio da Riccione per raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Non è ancora chiaro se l'automezzo, di proprietà dei Lion's, sia stato dato in prestito oppure donato all'associazione.

incidente a4