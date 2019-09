TANTO FUMO PER NULLA – INDIGNAZIONE IN TURCHIA PER IL VIDEO CHOC DI DUE RAGAZZINI SEDUTI SUGLI SPALTI DURANTE UNA PARTITA, UNO DEI QUALI FUMA UNA SIGARETTA – IL CASO SCATENA I SOCIAL, L’IMMAGINE VIENE RITWITTATA MIGLIAIA DI VOLTE, MA NON È TUTTO COME SEMBRA…(VIDEO)