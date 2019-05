16 mag 2019 11:19

UN SELFIE E POI MUORI – UN TURISTA TEDESCO IN VACANZA A JESOLO DECIDE DI FARSI UNA BELLA FOTO IN UN PONTILE CON LA MOGLIE, MA NELLA RICERCA DELL'INQUADRATURA PERFETTA SCIVOLA IN ACQUA E MUORE ANNEGATO – I PONTILI DELLA CITTÀ VENETA FINISCONO SPESSO NELLE CRONACHE: LO SCORSO ANNO IN UNA COPPIA FU RIPRESA MENTRE FACEVA SESSO E... - VIDEO