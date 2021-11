selvaggia lucarelli alla manifestazione no vax

Ah. Tra le persone che mi hanno colpita ieri (con una pigna) mentre parlavo con altre persone c’è anche lei, la coccolatissima protagonista di vari show, già protagonista dell’aggressione verbale ad AndreaRomano.

INSULTI E VIOLENZE CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI ALLA MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS DI ROMA

A Roma ieri circa 4 mila persone, provenienti da più parti d’Italia, si sono riunite al Circo Massimo e sono rimaste in presidio per tre ore, tutti senza mascherine. Nell’area era stato montato un palco dal quale si sono svolti gli interventi e alla fine c’è stato anche un concerto improvvisato del cantante Povia.

Lo slogan era contro la "dittatura del green pass" e "Giocate con i numeri e con la paura per coprire la vostra dittatura". Anche cartelli “green pass” con le due lettere finali che riproducono i caratteri delle SS naziste. Tra le persone in piazza c’era anche Sevaggia Lucarelli.

Era in incognito con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fosse ma per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” è stata aggredita e ha già annunciato che denuncerà.

Inoltre, nel suo racconto, mette in evidenza che tutto è stato possibile perché mancava un controllo delle forze dell’ordine, che erano solo fuori dal Circo Massimo e distanti dai manifestanti. Questo è il video dei fatti, in cui uno dei manifestanti tira una testata.

In piazza c’erano anche i gilet arancioni e l’ex generale Antonio Pappalardo: «Stasera nasce un nuovo movimento che si deve opporre a questo regime - ha detto - Dobbiamo essere uniti perché il nemico è troppo forte».

Un gruppo di manifestanti no vax hanno anche avuto una discussione con la barista di un bar vicino al Circo Massimo e uno dei manifestanti ha rivolto ingiurie volgari fino a tirarsi giù i pantaloni. È seguito un parapiglia che è stato interrotto da agenti in borghese che hanno identificato i presenti. Diverse manifestazioni di solidarietà sono arrivate alla giornalista, dal mondo civile come da quello politico.

SELVAGGIA LUCARELLI: "DOPO LA TESTATA MI RESTA LA PAURA SONO STATA SEGUITA DA DUE NO VAX"

«La testata è arrivata di sorpresa e sono stata fortunata: ha colpito il telefono che è poi finito sui miei occhiali da sole. Poteva andare molto peggio. Resta la paura, anche perché dopo l'aggressione sono stata seguita da due persone». È ancora scossa Selvaggia Lucarelli, giornalista del Domani, aggredita sabato pomeriggio nel corso della manifestazione no Green Pass al Circo Massimo, centro di Roma. Voce di Radio Capital, volto tv a "Ballando con le stelle", scrittrice e acerrima nemica dei No Vax, Lucarelli era andata al sit-in cercando di non dare nell'occhio.

«Ero mimetizzata: mascherina e occhiali da sole - ha spiegato a La Stampa -. So benissimo cosa pensano di me i No Vax. Ero lì a documentare come tanti altri colleghi, ma non è bastato: se hai la maschera sul viso e mantieni le distanze sei subito etichettato come servo del sistema e vai abbattuto».

Nonostante il clima teso, non pensava a un epilogo simile.

«Fin dal primo istante ho respirato un clima violento. Alcuni manifestanti mi avevano presa di mira: "cretina", "scema", "guarda come vai vestita"», racconta. Insulti da uomini, donne e coppie che al Circo Massimo si erano ritrovati in 4 mila all'insegna dello slogan «Liberiamo l'Italia. Un milione a Roma».

Battute a sfondo sessuale e minacce: «Ti spacchiamo la faccia».

«Tra i manifestanti c'era anche Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello 9, che mi ha spinta senza riconoscermi», ha raccontato Lucarelli.

L'aggressione è arrivata poco dopo, mentre la giornalista parlava con un'altra persona di vaccini e tamponi.

«È arrivato questo signore. Mi ha tirato una spinta e poi alla fine la testata. Un gesto inaspettato e gratuito, che si vede benissimo nel video», racconta la giornalista. Ad intervenire un solo signore, dagli altri nessun sostegno: «Hanno continuato a dire: "giornalista terrorista". Non avevo la telecamera dietro - ha proseguito Lucarelli -, devono aver pensato che fossi di una testata minore. Poi sono anche una donna, per questo si sono presi la libertà di attaccarmi».

Nessun intervento delle forze dell'ordine: «Sicuramente saranno state in borghese, ma onestamente non ho visto nessuno», aggiunge Lucarelli che nelle prossime ore presenterà denuncia nei confronti dell'aggressore. «So chi è, l'ho identificato: una testa calda».

Non è il primo episodio che la vede vittima.

«Sui social ricevo minacce, insulti e note vocali. Sono nella lista nera dei No Vax», dice. «Mi preoccupa che siano già note date e appuntamenti pubblici per la presentazione del mio libro. Questo non mi fa stare tranquilla», aggiunge la giornalista. «Hanno una chiara impostazione violenta - conclude - e in un momento come questo sarei per la linea più dura». Una manifestazione in meno, un vaccino in più. -

