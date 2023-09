SELVAGGIA LUCARELLI SCRIVE UN POST AL VELENO DOPO ESSERSI INFLITTA L’ULTIMA PUNTATA DEI “FERRAGNEZ” (E GIULIA DE LELLIS CONDIVIDE LO SCRITTO DELLA GIORNALISTA CON TANTO DI COMMENTO CHE SUONA DI PRESA PER IL CULO AI FERRAGNEZ: “QUI HO RISO FORTE, SORRY”) – LO "SGARBO" NON È PASSATO INOSSERVATO AI FERRAGNI CHE SI SONO "VENDICATI": FEDEZ HA MESSO UN LIKE A UN TIZIO CHE RICORDAVA “I FESTINI DELLA DE LELLIS IN ISRAELE” - VIDEO

Giulia De Lellis contro Chiara Ferragni e Fedez? Ebbene sì! Nelle ultime ore ha fatto discutere un commento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nei confronti del rapper e di sua moglie. Ma cosa è successo? La “colpa” è di Selvaggia Lucarelli…

[…] Giulia De Lellis – riprendendo un intervento di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni e Fedez – ha fatto un commento sulla situazione della coppia; come sappiamo, infatti, di recente è uscita una puntata speciale del documentario The Ferragnez.

Nelle ultime ore Selvaggia ha commentato l’ultimo episodio di The Ferragnez, quello sul Festival di Sanremo. Il commento della giornalista – a un certo punto – dichiarava quanto segue: “E a proposito di adulatori, non possiamo non citare l’altro assoluto protagonista della puntata, il marito di Chiara Ferragni: Fabio Maria Damato. Che nel sottopancia si definisce modestamente: “General manager Chiara Ferragni Brand & Tbs crew” Che poi è anche quello che mentre Chiara Ferragni saliva sul palco ci faceva sapere che gli abiti “Col claim femminista” erano idee sue e ce li spiegava pure sulla sua pagina. Lui, non lei”.

Ancora, poi, Selvaggia Lucarelli continua così: “Damato, come Fedez, ha la sindrome di Napoleone. Accanto alla svettante dea del web, decide che tocca a lui dirigere l’orchestra. E mentre con fare assertivo convince Chiara a indossare abiti brutti che però siano pregni di messaggi, contenuti e mitomania assortita (“Con questo vestito lancio messaggi alle donne di tutto il mondo”), indossa anche i panni del motivatore zuccheroso che a febbraio, in canotta, ripete senza sosta “Sei bellissima” “Sei a cavallo” “C’è un’energia pazzesca” in mezzo agli altri del team che le dedicano un applauso e un urletto qualsiasi cosa lei faccia, dal leggere la letterina dimostrando di conoscere tutte le lettere dell’alfabeto compresa la Y a tagliarsi i capelli (“dopo il taglio di capelli le sarà più bella dentro”).

Proprio dopo l’intervento di Selvaggia Lucarelli è scoppiata la guerra fredda fra Giulia De Lellis, Chiara Ferragni e Fedez. Dopo aver riportato quel preciso estratto nelle sue stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata sfuggire un commento contro la coppia; così ha scritto: “Qui ho riso forte sorry”. I diretti interessati hanno replicato, seppur non direttamente…

Fedez, via Twitter, ha messo un cuoricino di apprezzamento a un commento fatto da un utente del web in cui si faceva riferimento ai viaggi in Israele da parte di Giulia De Lellis e del suo fidanzato Carlo Beretta. Ecco cosa si legge sul social: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?”.

Anche Chiara Ferragni, subito dopo, ha voluto apprezzare l’intervento via tweet di un altro utente che scriveva: “Potrei parlare della falsa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perché in questo commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni”.

