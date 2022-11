“NON SONO ATTRATTO DAI MASCHI. TUTTAVIA SONO INCURIOSITO DAI TRANS” – AMEDEO GORIA MEJO DI SIFFREDI E TOTTI. A “NUOVO” RACCONTA LA SUA DIPENDENZA DAL SESSO: “IL MIO MOTTO È ‘PIÙ SESSO PER TUTTI’. FA STARE BENE E MANTIENE GIOVANI. ED È IL MIO UNICO VIZIO” – “PENSO SPESSO A QUANTO MI RESTA DA VIVERE E NON ESITO A SPARARE LE ULTIME CARTUCCE. QUANDO VEDO UNA BELLA RAGAZZA PER STRADA, MI VIENE SPONTANEO GUARDARLA CON DESIDERIO - “MIA FIGLIA GUENDA MI VUOLE FAR INTERDIRE. È PREOCCUPATA PER ME E VUOLE IMPEDIRMI DI SPERPERARE TUTTI I SOLDI” – “CON GLI ANNI PENSO DI ESSERE DIVENTATO UN TIPO INTERESSANTE ESTETICAMENTE. NON MI CERCANO SOLTANTO LE DONNE. ULTIMAMENTE CI SONO ANCHE QUATTRO UOMINI CHE…”