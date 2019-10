UN WÜRSTEL IN QUEL POSTO - L’ECONOMIA TEDESCA FRENA E PENALIZZA LA FILIERA DELL'EXPORT DEL MADE IN ITALY, CHE AD AGOSTO PERDE IL 3,4%, IL 7,5% NEI CONFRONTI DELLA FU “LOCOMOTIVA D’EUROPA” - IN PARTICOLARE LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI AUTO HA UN IMPATTO FORTE SUI COMPONENTISTI ITALIANI. MA NON SOLO…