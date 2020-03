12 mar 2020 18:31

SEMPRE PIÙ COJONAVIRUS - ECCO COME ANCHE I CRETINI NEL VENEZIANO AMMAZZANO LA PANDEMIA: NEI BAR A BERE SPRITZ E GIOCARE A CARTE - L'INTERVENTO IN UN BAR DEI MILITARI DI FAVARO VENETO HA MESSO FINE AD UN ALLEGRO APERITIVO DI 9 CLIENTI - IN TOTALE SOLO IERI 30 PERSONE DENUNCIATE, TRA CHI FERMATO PRESENTAVA AUTOCERTIFICAZIONI FARLOCCHE E CHI ERA USCITO PER COMPRARE MATERIALE PER IL GIARDINAGGIO