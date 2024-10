SENTITE QUESTA: LE "AIRPODS PRO 2", CUFFIETTE DELLA APPLE, PERMETTONO DI ISOLARE LA VOCE DEL VOSTRO INTERLOCUTORE PER RENDERLA PIÙ CHIARA - LA FUNZIONE È MOLTO UTILE SE SI HANNO DEI PROBLEMI DI UDITO E CI SI TROVA A CONVERSARE IN UN LOCALE RUMOROSO: BASTA INDOSSARE IL DISPOSITIVO, ANDARE NELLE IMPOSTAZIONI DI IPHONE E ATTIVARE LA FUNZIONE CHE RIMUOVE I RUMORI DI FONDO - LA PROVA DEL NEW YORK TIMES: "NON HANNO FATTO SPARIRE LA CONFUSIONE, MA HANNO AIUTATO MOLTO"

Traduzione dell'articolo di Pete Wells per www.nyt.com

Prenotando un tavolo per due al Tao Downtown, ho esitato quando mi hanno chiesto se avevo una richiesta speciale. L'avevo, ma non ero sicuro di come sarebbe andata. Sarei stato il primo cliente della storia a chiedere un tavolo rumoroso?

Non è una richiesta normale, ma avevo le mie ragioni. Di recente ho cercato di capire se il modo per sentire ed essere ascoltati in una sala da pranzo piena di altoparlanti e commensali urlanti potesse essere semplice come indossare un paio di auricolari. Per metterlo alla prova, ho avuto bisogno di qualcosa che di solito cerco di evitare: un ristorante dal volume infernale.

Come forse saprete, il mese scorso Apple ha annunciato che presto introdurrà un nuovo software che consentirà agli auricolari AirPods Pro 2 di fungere da apparecchi acustici da banco per perdite uditive da lievi a moderate, regolabili in base alle proprie orecchie. (Sarà possibile effettuare un semplice esame da Apple sul proprio dispositivo o caricare i risultati di un esame effettuato da un audiologo).

Quello che forse non sapete è che gli AirPods Pro 2 sono già dotati di un'impostazione che permette di alzare il volume della voce delle persone con cui si parla e di un'altra che riduce il rumore di fondo. Anche altri produttori di auricolari, tra cui Sony, Samsung, Beyerdynamic e Soundcore, offrono funzioni per facilitare la conversazione in luoghi rumorosi. Tuttavia, gli AirPods li superano tutti, ed è per questo che ne ho indossati un paio al Tao e in diversi altri ristoranti di Manhattan noti per la loro capacità di distruggere i timpani.

Nei miei 12 anni di attività come critico di ristoranti, pochi problemi di cui ho scritto hanno attirato tante e-mail e commenti quanto il rumore, e nessun problema si è avvicinato a scatenare tanta rabbia. Quando ho ammesso che mi piacciono i ristoranti rumorosi, fino a un certo punto, molti lettori si sono arrabbiati con me. Erano ancora più arrabbiati con i ristoranti.

Lo capisco. L'esposizione prolungata a rumori forti può causare danni all'udito. Anche a volumi meno brutali, non essere in grado di sentire le altre persone al tavolo è una vera e propria follia. Non essere ascoltati - dover ripetere e alzare la voce fino a sembrare una gara di urla - è ancora peggio. Tutto questo è ancora più penalizzante per le persone con una perdita uditiva di qualsiasi entità. Annegati in un mare di rumore di fondo, la maggior parte di noi si arrende all'impotenza. Si soffre, in silenzio.

Prima di portare i miei AirPods bianchi Apple a cena, li ho testati in un laboratorio domestico improvvisato. Mi sono seduto su una sedia con degli altoparlanti da scaffale ai lati della testa che suonavano a tutto volume “Metal Machine Music”, l'esperimento di Lou Reed di liberare la stanza dalle dissonanze della chitarra. A diversi metri di distanza dal mio viso ho posizionato un terzo altoparlante, sintonizzato su “The Brian Lehrer Show” su WNYC, in cui un botanico veniva intervistato sul fogliame autunnale.

Al primo turno, con le mie orecchie nude, Lou ha completamente annientato Brian. Per il turno successivo, mi sono infilato gli AirPods nelle orecchie, impostando quella che Apple chiama Modalità Trasparenza. Lo scopo della modalità Trasparenza è quello di lasciar passare il rumore ambientale, e cavolo, non è mai successo. 2-0, Lou.

Poi è arrivato il vero esperimento. Sempre in modalità Trasparenza, mi sono addentrato nelle impostazioni di Accessibilità fino a portare gli interruttori Conversation Boost e Ambient Noise Reduction sulla posizione verde-lime On. Conversation Boost utilizza microfoni direzionali per isolare e amplificare le voci che si trovano direttamente di fronte all'ascoltatore. La riduzione del rumore ambientale smorza i suoni provenienti da altre angolazioni.

Ora il botanico si faceva sentire forte e chiaro. Le chitarre di Lou facevano le fusa in modo rabbioso ma semi-silenzioso, come un gatto di casa asmatico. In natura, le prestazioni dei miei auricolari erano meno drammatiche.

All'interno di due ristoranti nel tratto del Lower East Side che alcuni chiamano Dimes Square, mi sono imbattuto in un problema che non mi aspettavo: Le sale da pranzo non erano molto rumorose. Non è la solita lamentela su Dimes Square, ma era una serata calda e c'erano più persone che mangiavano fuori che dentro.

Entrambi i ristoranti avevano anche aperto le finestre. Ciò significava che le onde sonore, invece di rimbalzare sul vetro e bombardare le orecchie di tutti i presenti, uscivano dalla sala come aerei di carta.

Anche se il frastuono non è stato così micidiale come speravo, ha portato a una scoperta che non mi aspettavo. Sono andato con un amico che possiede anch'egli un set di AirPods Pro 2. Ogni volta che li ha inseriti nelle orecchie e ha abbassato il rumore di fondo, ha abbassato la voce a un mormorio, come se si trovasse in una stanza veramente silenziosa. È stato un bene per lui, ma io riuscivo a malapena a sentire le sue parole, anche con l'aiuto delle mie AirPods.

Il Tao Downtown non ha finestre né posti a sedere all'aperto. Mentre il nostro ospite prendeva a destra un Buddha reclinabile lungo quanto un furgone da trasloco e ci conduceva giù per la scala di 40 piedi fino alla sala da pranzo affondata, ho visto tavoli pieni ovunque. La musica era incalzante. Non era un rumore infernale, ma andava bene.

I miei AirPods non hanno fatto sparire il rumore. Tuttavia, hanno aiutato molto. Era come se avessi abbassato il volume a tre da sette o otto. Il mio commensale dall'altra parte del tavolo si sentiva chiaramente. Riuscivo a sentirlo anche senza gli AirPods, ma dovevo sforzarmi: sporgermi in avanti, osservare le sue labbra e fare altri piccoli sforzi che possono rendere estenuante una serata in un ambiente rumoroso.

Il fatto che riuscissi a sentirlo è senza dubbio il risultato di un'attenta pianificazione da parte dei progettisti di Tao. Costruire un ristorante in cui si possa parlare con i propri compagni di cena è un'impresa ardua. Il rumore di fondo può provenire dal traffico stradale, dai binari della metropolitana, dall'aria condizionata, dalle cappe di aspirazione e dai subwoofer. Il nemico numero 1 della conversazione, però, sono semplicemente le altre persone.

“La fonte più importante da controllare è la voce umana”, afferma Albert Maniscalco, socio dello studio Cerami & Associates che ha contribuito a massaggiare l'acustica dell'Union Square Cafe e di Eataly. Le voci che si vogliono sentire si trovano nella stessa gamma di frequenze di quelle che non si vogliono sentire, spiega Maniscalco, quindi c'è una costante competizione per le orecchie.

Questo affollamento è particolarmente critico nelle frequenze più alte prodotte dalle consonanti, quelle rapide esplosioni di suono che fanno la differenza tra, ad esempio, “Spagna” e “macchia”. La voce della vostra amica può attraversare il tavolo, ma i pezzi cruciali di informazione che la rendono comprensibile saranno mancanti, soprattutto quando le frequenze più alte si accumulano intorno a voi.

E così sarà. Le persone che desiderano essere ascoltate rispetto al chiacchiericcio di sottofondo, invariabilmente e spesso inconsciamente, iniziano a vocalizzare con sempre maggiore forza. Questa tendenza è così ben documentata che ha un nome, effetto Lombard, e non è esclusiva degli esseri umani. È stato studiato in gatti, canarini, uistitì, pipistrelli, rane e balene beluga.

Braxton Boren, professore associato di tecnologia audio presso l'American University, ha descritto l'effetto Lombard in ambienti affollati come una versione di quella che gli scienziati sociali chiamano la tragedia dei beni comuni, ovvero la tendenza delle persone a sfruttare eccessivamente una risorsa condivisa e finita fino a rovinarla.

Nell'analogia di Boren, la risorsa è la pace e la tranquillità. I commensali di un ristorante affollato probabilmente sanno di avere un interesse comune a tenere il volume basso a un livello adatto alla conversazione. Ma vogliono anche essere ascoltati, anche quando ciò significa parlare a voce troppo alta. L'interesse personale vince sul bene comune.

“Ogni persona che alza un po' il volume è un tradimento del nostro patto comune di stare zitti”, ha detto Boren.

I due modi standard per evitare la tragedia sono la regolamentazione e la privatizzazione. Potremmo tutti accettare di parlare più a bassa voce nei ristoranti, una forma di regolamentazione sociale. “Ma la meccanica dell'effetto Lombard rende molto improbabile che un gruppo di persone lo faccia per un certo periodo di tempo”, ha detto.

L'altra risposta è la privatizzazione di parti dei beni comuni. In un ristorante, ha detto Boren, ciò potrebbe significare l'installazione di cabine con divisori che blocchino parte del rumore proveniente dal grande tavolo urlante al centro della stanza. Ma lo incuriosiscono anche gli apparecchi acustici e gli auricolari con microfoni direzionali. In effetti, permettono a chi li indossa di delimitare una zona di silenzio personale all'interno di uno spazio rumoroso.

Una coppia ad un appuntamento con dei piccoli altoparlanti nelle orecchie può sembrare poco romantica, ma non dovrebbe esserlo se li aiuta a parlare tra di loro. I commensali hanno capacità uditive diverse e idee diverse di divertimento. Il mio segnale può essere il vostro rumore e viceversa. Il ristorante che può soddisfare tutte le orecchie non esiste.

Allora perché non ci sono più persone che regolano il volume degli ambienti affollati in base alle proprie preferenze? Nel caso degli AirPods, una risposta potrebbe essere che Conversation Boost e Ambient Noise Reduction sono così ben nascoste nelle impostazioni che ogni volta che volevo attivarle era come strisciare attraverso un condotto di riscaldamento nel soffitto.

Entrambe le funzioni sono annidate nelle impostazioni di Accessibilità, dove le persone che non credono di avere problemi di udito non guardano. Dovrebbe essere più facile trovarle quando, nelle prossime settimane, verranno introdotte le funzioni relative agli apparecchi acustici e ai test dell'udito.

In base ai miei esperimenti, non suggerirei di acquistare un paio di AirPods Pro 2 solo per queste funzioni. Ma se li possedete già o uno degli altri auricolari con impostazioni simili, vi consiglio di portarli fuori a cena. Anche un modesto miglioramento potrebbe fare la differenza tra una vera comunicazione e una rabbia silenziosa. Ed è più economico di un viaggio a Stain.