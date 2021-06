SENTO PUZZA DI COVID - UN TEAM DI SCIENZIATI INGLESI HA REALIZZATO UN DISPOSITIVO IN GRADO DI RILEVARE IN 15 MINUTI SE QUALCHE DISGRAZIATO NELLA STANZA E' POSITIVO AL VIRUS - LA MACCHINETTA SI PUO' MONTARE SUL SOFFITTO O SULLA PARETE ED E' IN GRADO DI RICONOSCERE IL PARTICOLARE ODORE DELLA PELLE DI UNA PERSONA INFETTA, UNA SPECIE DI IMPRONTA DIGITALE OLFATTIVA NON RILEVABILE DALL'UOMO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Come funziona il dispositivo

Un team di scienziati ha sviluppato un sensore in grado di rilevare in 15 minuti se qualcuno in una stanza è stato infettato dal coronavirus. La tecnologia potrebbe offrire un modo conveniente per sottoporre a screening un gran numero di persone in spazi ristretti, come le cabine degli aerei, le case di cura, le aule e gli uffici.

Il dispositivo, creato dalla società RoboScientific con sede nel Cambridgeshire, utilizza sensori in grado di rilevare un odore particolare che deriva da cambiamenti chimici sulla pelle o nel respiro delle persone infette da Covid.

Dispositivo rileva Covid 2

Il virus provoca un cambiamento nei composti organici volatili (VOC) che compongono l'odore del corpo, generando un'«impronta digitale» che non può essere rilevata dall'uomo ma può essere riconosciuta dal dispositivo quando assorbe l'odore.

Il dispositivo, che può essere montato a parete o a soffitto, è programmato per inviare automaticamente i risultati positivi alla persona designata tramite SMS o e-mail.

Anche se è ancora nella fase iniziale, la ricerca della London School of Hygiene & Tropical Medicine e della Durham University mostra che il dispositivo ha un tasso di precisione compreso tra il 98 e il 100%.

Dispositivo rileva Covid portatile

Ciò significherebbe che è molto più accurato dei test a flusso laterale e altrettanto accurato dei test PCR.

I dispositivi costano 5.000 sterline (6.000 euro) e, anche se non è economico, potrebbe ridurre la necessità di frequenti PCR e di test del flusso laterale su larga scala.

Il professor James Logan, capo del Dipartimento di controllo delle malattie dell'LSHTM, che ha guidato lo studio, ha dichiarato: «Questi risultati sono davvero promettenti e dimostrano il potenziale per l'utilizzo di questa tecnologia come test rapido e non invasivo con incredibile precisione. Tuttavia, sono necessari ulteriori test per confermare se questi risultati possono essere replicati in contesti reali».

Dispositivo rileva Covid

«Se questi dispositivi vengono sviluppati con successo per l'uso in luoghi pubblici, potrebbero essere facilmente ampliabili».