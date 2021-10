22 ott 2021 12:08

SENTO PUZZER DI BRUCIATO - IL VIDEO-APPELLO DEL LEADER DEI PORTUALI TRIESTINI: “NON VENITE, È UNA TRAPPOLA GRANDE E GROSSA. NON VOGLIO METTERE A REPENTAGLIO LA VOSTRA INCOLUMITÀ: C’È QUALCUNO CHE NON VEDE L’ORA DI APPROFITTARE DI QUESTA SITUAZIONE” - IL CORTEO CHE ERA IN PROGRAMMA OGGI È STATO ANNULLATO. GLI ATTIVISTI NO GREEN PASS TEMONO INFILTRAZIONI... - VIDEO