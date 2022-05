SENZA L'OCCIDENTE, LA RUSSIA DIVENTA UN PAESE SOTTOMARCA - MOSCA SCODELLA LA COCA COLA "AUTARCHICA": SI CHIAMERÀ COOL COLA (IN INGLESE!) E L'ETICHETTA E' UNA FOTOCOPIA DELLA BEVANDA AMERICANA - DOPO LA DECISIONE DI MCDONALD'S DI CHIUDERE I RISTORANTI, ARRIVERÀ “ZIO VANJA”: E IL MARCHIO È UNA B GIALLA (CHE NELL'ALFABETO CIRILLICO CORRISPONDE ALLA V) SU SFONDO ROSSO. VI RICORDA QUALCOSA? - VIDEO

1. NASCE ANCHE LA COOLCOLA, UNA COCA COLA AUTARCHICA

Da “il Giornale”

cool cola in russia 2

Invece di Coca Cola, Fanta e Sprite, i russi potranno bere la versione autarchica dei più noti brand occidentali di soft drink, ormai scomparsi dagli scaffali a causa delle sanzioni imposte per la guerra in Ucraina.

Uno dei più noti produttori di bevande russe, racconta Moscow Times, ha annunciato ieri il lancio di CoolCola, Fancy e Street.

CoolCola «ha il sapore iconico della cola», assicura la società Ochakovo, che ha scelto nomi in inglese per i nuovi prodotti e confezione che ricordano le bevande occidentali. Il gruppo produce da tempo bevande leggere tradizionali russe come il kvass e la medovukha.

coca cola

Ma CoolCola piacerà ai russi? Altre due società hanno già provato in aprile e maggio a lanciare rispettivamente Grink Cola e Komi Cola, ma senza grande successo. La Coca Cola ha sospeso le sue attività in Russia a marzo e le poche bottiglie rimaste in circolazione vengono vendute con un aumento del prezzo fino al 200%.

L'azienda russa sottolinea che la sua azienda sta già lavorando per espandere la gamma di aromi all'interno dei soft-drink: «Non solo il gusto Coca-Cola, ma anche dragoncello, arancia e limone».

mc donald's in russia 2

2. I MCDONALD'S IN RUSSIA POTREBBERO DIVENTARE 'ZIO VANJA'

Da www.ansa.it

"McDonald's tornerà in Russia sotto un nuovo marchio a giugno, mantenendo la catena di ristoranti e il menu, così come i posti di lavoro". Lo ha detto una fonte della società all'agenzia russa Tass.

"Oltre il 90% dei fornitori sono russi, lavorano con loro e continueranno a farlo. Di fatto solo il nome cambierà", ha spiegato la fonte. Già l'8 marzo il marchio di fast food Usa aveva annunciato la chiusura temporanea dei suoi 850 punti vendita in Russia, oggi invece la decisione di uscire completamente dal Paese.

mc donald's in russia 1

Il nuovo marchio potrebbe essere 'Zio Vanja', il cui marchio risulta depositato il 12 marzo scorso: un marchio con una B gialla (che nell'alfabeto cirillico corrisponde alla V di Vanja) su sfondo rosso, che appare molto simile al logo di McDonald's, soltanto rovesciato di 90 gradi a destra.

