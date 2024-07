SENZA PIETÀ – È STATA ARRESTATA PER OMICIDIO VOLONTARIO LA 49ENNE CHE A GIUGNO HA ABBANDONATO LA MADRE DISABILE DI 84 ANNI NELLA CASA DI MONTELIBRETTI, IN PROVINCIA DI ROMA, PER ANDARE IN VACANZA IN ABRUZZO CON I FIGLI - L’ANZIANA È STATA TROVATA MORTA, RIVERSA A TERRA E AVVOLTA NEL LENZUOLO IN CUI DORMIVA: POTREBBE ESSERE DECEDUTA A CAUSA DI UNA CADUTA, MA RIMANE IN PIEDI LA DRAMMATICA IPOTESI CHE POSSA ESSERE MORTA DI STENTI…

Estratto dell'articolo di Rinaldo Fagnani per www.corriere.it

Voleva fuggire, forse all’estero. Aveva preparato tutto, anche documenti falsi. E aveva preso appunti su quello che avrebbe dovuto fare per non lasciare tracce. E così la figlia di Margherita Battazza, l’84enne disabile abbandonata dalla donna a metà giugno nella sua villetta a Montelibretti per andare in vacanza in Abruzzo è stata arrestata per omicidio volontario. Già si trovava ai domiciliari per abbandono di incapace. […]

l’84enne, disabile e non autosufficiente, affidata alla figlia ma lasciata sola, senza cibo, acqua e nemmeno un telefonino per chiedere aiuto, è stata trovata morta il 12 giugno nella sua villetta in via dei Salici da una pattuglia dei carabinieri che si era recata a notificare un atto proprio alla 49enne, Antonella Marrella, senza trovarla.

La vacanza in Abruzzo

La figlia era partita da qualche giorno, forse lo stesso del decesso della madre, con i due figli, di 15 e 7 anni, per una vacanza in Abruzzo. Un allontanamento che però per chi indaga assomiglia più a una fuga, tanto che su ordine della Procura di Tivoli la donna è stata prima fermata per abbandono di incapace e quindi raggiunta da una misura cautelare del gip.

[…] non sarebbero stati rilevati segni di violenza ma non si può escludere che il decesso sia collegato a una caduta, come anche al peggioramento delle condizioni di salute. Se non addirittura di stenti.

L'anziana morta di stenti

Quando i carabinieri sono entrati nella villetta […] si sono trovati di fronte il corpo della donna riverso sul pavimento, non in camera da letto, ancora avvolto dalle lenzuola con le quali l’anziana dormiva. Si è forse alzata per chiedere aiuto, senza riuscire a farlo perché era stata abbandonata. La figlia, che viveva con lei e con i ragazzi, è stata rintracciata in Abruzzo poco dopo dai carabinieri della compagnia di Monterotondo. Non ha saputo spiegare perché era partita senza preoccuparsi della madre. Ma le indagini sono solo all’inizio.

Nel cortile è rimasta parcheggiata una vecchia Panda beige. È dell’ex compagno della donna arrestata, che in zona non si vede da circa un mese.

Potrebbe essere sentito presto dagli investigatori proprio sull’improvviso allontanamento della figlia dell’84enne, titolare di una pensione di invalidità. Sua sarebbe anche la proprietà in via dei Salici. […]

