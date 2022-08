SENZA PUPONE E SENZA GATTONE – L'ULTIMA GRANA PER ILARY BLASI: SI È PERSA "ALFIO", IL SUO ORRENDO GATTO SENZA PELI – LA SHOWGIRL, CHE È IN VACANZA IN CROAZIA CON LA FIGLIA ISABEL, HA LANCIATO UN APPELLO SU INSTAGRAM: “AIUTATEMI A RITROVARE ALFIO, IL MIO GATTO SPHYNX, SI È SMARRITO IN ZONA LUNGOMARE DI SABAUDIA”. CHISSA' MAGARI IL FELINO È ARRIVATO FINO AL CIRCEO DA NOEMI...

ILARY BLASI GATTO ALFIO

Non c'è pace per Ilary Blasi. Dopo la separazione da Francesco Totti e i rumors che non accennano a placarsi, è arrivato un nuovo problema per la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che ha condiviso un recente annuncio su Instagram per ritrovare il suo amato gatto.

Nella Instagram story condivisa si legge: "Aiutatemi a ritrovare Alfio il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia". Poi ha aggiunto un numero di telefono per le eventuali segnalazioni. La showgirl si trova attualmente in vacanza in Croazia con la figlia Isabel, la sorella Silvia e la famiglia di quest'ultima.

ANNUNCIO DI ILARY BLASI PER IL GATTO ALFIO

Nel mentre sui giornali si parla degli imminenti incontri tra i legali dell'ormai ex coppia per definire i termini della separazione tra il Pupone e la showgirl.

"Se Francesco Totti e Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. Se invece dovessero sorgere contrasti e problemi – ipotesi non improbabile – la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni", si legge sul Corriere della Sera.

ILARY BLASI IN CROAZIA

