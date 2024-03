SENZA I SOLDI DELLA FAMIGLIA REALE CAMPARE È DIFFICILE – MENTRE A LONDRA STA ANDANDO IN SCENA LO PSICODRAMMA CHE COINVOLGE WILLIAM E KATE, MEGHAN MARKLE È TORNATA SU INSTAGRAM PER PUBBLICIZZARE IL SUO MARCHIO DI PRODOTTI PER CASALINGHE DISPERATE (PROBABILMENTE VENDERÀ UTENSILI DA CUCINA, MARMELLATE E LIBRI DI RICETTE) - I TABLOID NOTANO CHE LA GRAFICA DELLA SUA ATTIVITA' INCLUDE UN LOGO CHE HA UNA SORPRENDENTE SOMIGLIANZA CON UNO STEMMA REALE...

Un nuovo brand sui social per vendere oggetti per la cucina, prodotti come marmellate e creme spalmabili, ma anche un programma su Netflix di ricette e benessere. Meghan Markle ha lanciato la sua avventura imprenditoriale calamitando l'attenzione di un gran numero di utenti di Instagram.

Il nome scelto è American Riviera Orchard e, come spiega il Daily Mail, "la natura dell'attività non è chiara", ma "sta già catturando l'attenzione dei fan reali". Infatti si pensa che il lancio del marchio sia accompagnato da una nuova serie Netflix in cui la moglie del principe Harry realizzerà e venderà i propri prodotti.

Tuttavia il tabloid nota che la grafica color pastello include "un logo che ha una sorprendente somiglianza con uno stemma reale e sembra essere le iniziali 'A' e 'R' - presumibilmente per indicare 'American Riviera'". Il nome dell'azienda è scritto in quella che sembra essere la calligrafia della Duchessa di Sussex.

"'È un marchio di lifestyle e cucina chiamato American Riviera Orchard. Il marchio è pensato per coincidere con il lancio di un nuovo programma di cucina per Netflix. Meghan produrrà e venderà prodotti come le marmellate. E prima o poi ci sarà un libro, un blog, eccetera", spiega un insider al tabloid.

