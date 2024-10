SENZA VERGOGNA: PUTIN CONDANNA ISRAELE PER “GLI ATTACCHI CONTRO STATI SOVRANI”. PROPRIO LUI PARLA: IL 24 FEBBRAIO 2022 È ENTRATO CON I CARRI ARMATI IN UCRAINA PUNTANDO DRITTO A KIEV. VA CAPITO: L’IRAN, INSIEME ALLA CINA, È IL PIÙ GRANDE ALLEATO DI MOSCA, A CUI FORNISCE ANCHE ARMI E DRONI – LA SURREALE NOTA DEL PORTAVOCE DEL CREMLINO: “OSSERVIAMO CHE LA GEOGRAFIA DELLE OSTILITÀ SI STA ESPANDENDO” – AL MOMENTO, I SOLDATI DI ISRAELE NON HANNO SUPERATO LA LINEA BLU: HANNO CONDOTTO INCURSIONI LIMITATE IN ALCUNE ROCCAFORTI DI HEZBOLLAH, MA NON CI SONO STATI COMBATTIMENTI. DAL LIBANO CONTINUANO I LANCI DI RAZZI VERSO LO STATO EBRACIO…

IL CREMLINO CONDANNA ATTACCHI ISRAELIANI A 'STATI SOVRANI'

(ANSA) - Il Cremlino "condanna gli attacchi contro Stati sovrani". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito alle incursioni di terra israeliane in Libano e il bombardamento su Damasco. "Osserviamo che la geografia delle ostilità si sta espandendo, tutto ciò porta ad un'ulteriore destabilizzazione nella regione e ad un aumento della tensione distruttiva per l'intera regione e per l'area adiacente in questa regione", ha aggiunto il portavoce, citato dall'agenzia Interfax

FONTI ISRAELE,NESSUNO SCONTRO DIRETTO FINORA CON HEZBOLLAH

(ANSA) - Un funzionario della sicurezza israeliano ha affermato che non ci sono stati scontri diretti con Hezbollah all'interno del Libano, contraddicendo le precedenti affermazioni dell'Idf di "pesanti combattimenti" in corso.

Lo riporta il Guardian. I raid delle truppe israeliane nel Libano meridionale, iniziati durante la notte, sono stati "limitati" e hanno interessato solo una breve distanza oltre confine, ha detto il funzionario della sicurezza israeliano, aggiungendo che un'operazione più ampia che abbia come obiettivo la capitale libanese Beirut, colpita da ripetuti attacchi aerei negli ultimi giorni, "non è sul tavolo".

UNIFIL, ISRAELIANI SONO ENTRATI MA SONO TORNATI INDIETRO

(ANSA) - I militari israeliani hanno condotto incursioni limitate in Libano, a ridosso della linea blu, e sono tornati indietro: lo ha detto all'ANSA Andrea Tenenti, a conferma che per ora non ci sono combattimenti in corso sul territorio libanese.

TV SAUDITA,DAL LIBANO LANCIO MISSILE BALISTICO SU CENTRO ISRAELE

(ANSA) - La tv panarabo-saudita al Arabiya ha riferito che un missile balistico è stato lanciato poco fa da Hezbollah sul centro di Israele.

LIBANO, MILITARI ISRAELIANI NON HANNO VARCATO LA LINEA BLU

(ANSA) - Una fonte libanese della sicurezza, citata dalla tv di Beirut LBC, ha affermato che finora non si è registrata da parte dell'esercito israeliano nessuna violazione della linea di demarcazione tra i due paesi. Dal lato libanese, fonti locali confermano che finora i militari israeliani non sono entrati in territorio libanese ma continuano a martellare con artiglieria e raid aerei le località libanesi nel settore centrale e orientale della linea blu.

SIRENE D'ALLARME A TEL AVIV E NEL CENTRO DI ISRAELE

(ANSA) - Le sirene d'allarme per il lancio di ordigni sono scattate a Tel Aviv e a Sharon, nel centro di Israele. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. L'esercito ha reso noto che le sirene d'allarme sono state attivate a Tel Aviv e in altre zone del centro di Israele in seguito a lanci di razzi dal Libano.

