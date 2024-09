SENZA VERGOGNA: A ROMA BUS E METRO FANNO PIETÀ E IL COMUNE VUOLE ALZARE IL PREZZO DEI BIGLIETTI - PER TENERE IN EQUILIBRIO I CONTI DELL'ATAC, IL CAMPIDOGLIO STA PENSANDO DI AUMENTARE IL COSTO DA 1,50 A 2,50 EURO! - UN'INDECENZA VISTO CHE BUS E METRO OFFRONO UN SERVIZIO SCADENTE: CORSE IN RITARDO, MEZZI FATISCENTI E SCIOPERI CONTINUI CHE AFFOSSANO IL TRASPORTO PUBBLICO...

Estratto dell'articolo di Fernando M. Magliaro per “Il Messaggero”

Due euro, due e mezzo. E forse neanche basteranno. L'aumento dei biglietto dei bus, così come auspicato dal Campidoglio, potrebbe non essere sufficiente a tenere in equilibrio i conti del trasporto pubblico romano. [...]

In mezzo, ci sono finite le politiche del Comune di erogare gli sconti per gli studenti (da 11 a 19 anni) che possono acquistare l'abbonamento annuale a 50 euro. Senza distinzioni di redditi, di nucleo familiare o altro. Parliamo di oltre 88mila tessere a 50 euro l'una.

[...] In Comune, però, la lettura che si dà dei dati è molto diversa: quando l'abbonamento scontato era soggetto al reddito Isee, di queste tessere ne venivano vendute circa 24mila. Le altre 66mila, quindi, sono in realtà abbonamenti in più che gli studenti fanno proprio perché scontati e che, quindi, senza sconti non sarebbero stati sottoscritti.

Quindi, in realtà, per Palazzo Senatorio, gli 8 milioni stanziati (5 originariamente e 3 come integrazione fondi) per coprire questi costi sono più che sufficienti a compensare Atac che, in realtà, avrebbe "incamerato" soldi che, senza gli sconti, non sarebbero mai arrivati.

A tutto questo che è il quadro ad oggi, durante l'incontro con i sindacati è però emerso lo spettro che aleggia sul comparto trasporto pubblico: il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli autoferrotranvieri che il Governo sta perfezionando in queste settimane.

Lo scontro al calor bianco fra Campidoglio e sindacati è legato all'impatto sui conti di questo contratto. Dal 2015 Atac non riceve più integrazioni nazionali sul contratto di lavoro del personale aziendale. Cosa che ha contribuito, insieme alla gestione non oculata degli ultimi 20 anni, a generare il dissesto finanziario poi sfociato nel concordato preventivo.

Ora, questo nuovo contratto potrebbe avere un "peso" economico di altri 30 milioni di euro l'anno, portando, quindi, il reale fabbisogno dei conti comunali a uno squilibrio di oltre 50 milioni di euro (52 nella versione più morbida, 55 in quella più dura).

Tanto che fra i toni accesi del confronto con i sindacati, il rischio paventato dal Comune è quello di non riuscire a coprire questi fabbisogni. Che obbligherebbero a modifiche dei prezzi dei biglietti ben più consistenti dei 2 euro o 2 e mezzo che sono in discussione oggi. Non a caso, il sindaco Gualtieri da giorni ripete: «o adeguiamo il biglietto, o la quota sul fondo nazionale trasporti o saremo costretti a tagliare i servizi».

