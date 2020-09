11 set 2020 19:49

SEPARATI ALLA NASCITA! – L’IMPERDIBILE ACCOUNT INSTAGRAM “SAME DE LA SAME” CONDIVIDE FOTO DI PERSONE IDENTICHE A POPSTAR, ATTORI O ARTISTI FAMOSI. TRA QUESTI C’È UNA RIHANNA QUASI PIÙ BONA DELL’ORIGINALE, UNA BELLA HADID CHE SORRIDE, NONCHÉ UN CRISTIANO RONALDO IN SALSA BULGARA. TUTTI DICONO DI ESSERE SCAMBIATI REGOLARMENTE PER IL LORO AVATAR FAMOSO. PER FORZA, SI VESTONO PURE ALLO STESSO MODO! – FOTOGALLERY

dilara toprakci sosia di bella hadid DAGONEWS Riuscite a riconoscere chi è il volto famoso e chi il suo sosia? L’imperdibile account Instagram “Same de la Same” condivide foto di persone identiche a popstar, attori o artisti famosi. Tra questi c’è una Rihanna quasi più bona dell’originale, una Bella Hadid che sorride, nonché un Cristiano Ronaldo in salsa bulgara. Tutti dicono di essere scambiati regolarmente per il loro avatar famoso. Per forza, si vestono pure uguali! Per tutte le foto, scorrete la gallery katrin mauch sosia di uma thurman ella norton e emma watson ashley pitzer sosia di britney spears professoressa inglese sosia di celine dion steffen anton sosia di neil patrick harris daniel volovsek sosia di keanu reeves il sosia di van gogh rihanna falsa e rihanna vera james martin sosia di colin farrell dominic, sosia di daniel craig il tedesco uguale a ed sheeran daniel zlatkov sosia di cristiano ronaldo sosia di vin diesel la sosia di mariah carey sonja lovdal sosia di maisie williams pablo perillo e bruce willis