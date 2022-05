31 mag 2022 15:22

UNA SEPOLTURA DA REGINA PER LA "MADRE TERESA DELL'AFRICA" - UNA DITTA DI CASTELFRANCO VENETO HA REALIZZATO UNA BARA A FORMA DI AEREO E RICOPERTA D'ORO E GIOIELLI SWAROVSKI, DESTINATA A NGOZI UMEOJI, 71ENNE NIGERIANA NOTA PER LE INIZIATIVE BENEFICHE - I FUNERALI DELLA DONNA SONO DURATI TRE GIORNI CON CANTI, DANZE, PREGHIERE E SBEVAZZATE PER 2.500 INVITATI UFFICIALI, TRA CUI 25 GOVERNATORI DELLE PROVINCE NIGERIANE, 150 SACERDOTI E UN VESCOVO ARRIVATO DA ROMA…