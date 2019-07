Da www.ilmessaggero.it

«Siamo stati truffati». Gli oltre 2.500 abbonati di una delle palestre più in voga di Roma preparano la mobilitazione dopo la chiusura dello Sporting Palace di via Mantova, nel cuore della Capitale. Questa mattina, giorno annunciato della chiusura della struttura da parte della società, è stato necessario anche l'intervento della polizia per evitare che degenerasse una lite tra i gestori della palestra e alcuni iscritti che erano andati a chiedere spiegazioni. «Con una nota inviata, e neanche a tutti gli iscritti, il 25 giugno scorso - spiega uno dei portavoce del gruppo di abbonati - gli amministratori della palestra ci informavano che il 1 luglio la sale e gli spogliatoi di via Mantova sarebbero stati svuotati per permettere alla nuova gestione (Virgin Active) di entrare a pieno regime in data 16 settembre».

Successivamente, ricostruiscono gli abbonati, un'altra nota della palestra specificava che «lo Sporting Palace Mantova non ha ceduto la propria azienda alla Virgin Active ma cesserà di esercitare in questa sede». «Precisano inoltre - spiega il portavoce - che ci si potrà allenare nelle altre due sedi e che l'apertura a carico di Virgin Active (16 settembre) non è corretta».

Da qui l'ira degli iscritti che si sono ritrovati in un gruppo Facebook, pronti anche ad una class action. In molti, infatti, avevano appena rinnovato l'abbonamento, che toccava anche gli 800 euro annuali.

«I proprietari della palestra hanno cessato l'attività improvvisamente, nonostante fino a qualche giorno fa avessero sollecitato i clienti a rinnovare l'abbonamento di quasi mille euro - racconta Laura Piccinno - Nessuna notizia di rimborsi eventuali né tantomeno di subentro dell'abbonamento con la nuova gestione»

A ROMA LO SPORTING PALACE MANTOVA CHIUDE: OLTRE 2500 ABBONATI TRUFFATI

In meno di una settimana una delle palestre più famose di Roma cessa la propria attività senza un minimo di preavviso. E c’è persino chi nemmeno un mese fa aveva rinnovato il proprio abbonamento annuale (circa 900 euro) ignaro di quello che sarebbe successo da lì a poco. Alcuni lo hanno fatto pagando dopo che la gestione ha modificato la visura camerale.

Tutti i dipendenti della palestra a casa e i soci con tanto di abbonamento valido, oltre 2500, beffati. I fratelli Cappelletti, Fabio e Gianni, amministratori dello Sporting Palace Mantova, con una nota inviata via sms in data 25 giugno, hanno informato i propri clienti di quanto hanno deciso: dal 1 luglio la sale e gli spogliatoi di via Mantova saranno svuotati per permettere alla nuova gestione (Virgin Active) di entrare a pieno regime in data 16 settembre p.v.

Gli abbonamenti saranno ancora validi – tranquilizzano al desk dello Sporting Palace Mantova e verranno migrati alla Virgin; per chi vuole nel frattempo può frequentare gli altri due centri Sporting, a Via Sigonio e Via Appia, oppure bloccare l’abbonamento e ricominciare ad allenarsi a settembre in Via Mantova.

Gli animi di chi ha un abbonamento in corso di validità sembrano placarsi ma non finisce qui.

Sabato 29 giugno, alle 23, arriva la beffa, una nuova comunicazione via sms. E’ stato fatto un accordo con la palestra Heaven di Villa Borghese per valutare la possibilità di rinegoziazione e sottoscrivere un nuovo abbonamento con condizione economiche da concordare. A questa è stata fornita una mailing list dei soci con tanto di nome, cognome, email e telefono violando i diritti sulla privacy.

A questo comunicato, cancellato poi, ne arriva un altro, mezz’ora dopo, per rettificare quanto precedentemente detto in data 25 giugno.

Lo Sporting Palace Mantova non ha ceduto la propria azienda alla Virgin Active ma cesserà di esercitare in questa sede. Precisano inoltre che ci si potrà allenare nelle altre due sedi e che l’apertura a carico di Virgin Active (16 settembre) non è corretta.

A questo punto scatta l’ira dei soci. Nasce un gruppo facebook “Quelli dello Sporting Palace Mantova” per unire le forze e intraprendere azioni legali concrete contro chi è scappato intascandosi un ingente somma di denaro senza dare alcuna spiegazione reale. Le pagine facebook delle palestre sono state prontamente rimosse per bloccare qualunque commento negativo da parte di chi è stato truffato così come anche il sito internet http://www.sportingpalace.com non riporta più la sede Mantova.

