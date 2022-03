A 60 METRI DI DISTANZA C’ERA LA NUOVA FIAMMA NOEMI CON LE AMICHE (FOTO BY MEZZELANI!)

LA SERA ANDAVAMO IN TRIBUNA MONTE MARIO

Pare che a nulla sia servita la recente smentita di Francesco Totti sulla presunta crisi con Ilary Blasi, con cui è sposato da 17 anni. Nonostante le sue parole, infatti, nuovi rumors alimentano il gossip del momento. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello lanciato da Dagospia ieri 5 marzo.

Il sito di Roberto D’Agostino ha rivelato che l’ex capitano giallorosso era sugli spalti dello Stadio Olimpico per assistere al match Roma-Atalanta. Insieme a lui il primogenito Cristian, 16 anni. A 60 metri di distanza, invece, Noemi con le amiche. Sì, Noemi Bocchi. La donna che, secondo i pettegolezzi, farebbe coppia con ‘il Pupone’ ormai da tempo. 60 metri non sono così pochi, ma bastano per riempire le pagine di cronaca rosa.

CLAUDIA GERINI ALLO STADIO PER LA ROMA: UN GESTO FA IMPAZZIRE I TIFOSI

C'era anche Claudia Gerini allo stadio Olimpico a vedere Roma-Atalanta. A fine partita l'attrice 50enne si è resa protagonista di un gesto che ha mandato in estati tutti i tifosi giallorossi. Mentre si stava avviando verso l’uscita, qualcuno ha detto: “Forza Roma! Bella de’ casa”. A quel punto la Gerini ha alzato il maglione e ha mostrato la maglietta della Roma scoppiando poi a ridere. Il video della scena è diventato prontamente virale sui social network: decine e decine i complimenti per l'interprete. “Grande Claudia!”, “Sto volando”, “Brava e giallorossa”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto la clip.

INCREDIBILE: UN ASTEROIDE PASSA SOPRA L'OLIMPICO DURANTE ROMA-ATALANTA!

Una vittoria stellare per la Roma che ieri ha battuto 1-0 l'Atalanta con il gol di Abraham. Non l'unica cosa stellare vista ieri sera da alcuni tifosi che dall'Olimpico hanno assistito a una scena da film apocalittico.

Subito dopo la partita, quando ancora veniva trasmessa "Grazie Roma", alcuni tifosi in Curva Sud sono riusciti a vedere un bolide in fiamme in cielo.

Avvistamenti in tutta Italia, con qualcuno che ipotizza possa essere un frammento dell'asteroide 153 Hilda. Un'incredibile scena, che fortunatamente non ha causato danni ma solo tanto stupore.

ASTEROIDE OLIMPICO

