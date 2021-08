Manuel Spadazzi per https://www.ilrestodelcarlino.it

rimini rimini 5 serena grandi

Andrà all’asta la casa di Serena Grandi. E’ il triste epilologo della vicenda cominciata con il fallimento del ristorante La Locanda di Miranda, il locale che l’attrice aveva aperto nel 2013 nel borgo San Giuliano. L’appartamento verrà messo in vendita il 21 ottobre: si parte da una base d’asta di oltre 300mila euro. La casa è quella che la Grandi ha comprato alcuni anni fa, quando ha scelto di trasferirsi a Rimini. Si tratta di un appartamento in una palazzina signorile, grande un’ottantina di metri quadrati, con balconi, loggia e un garage.

excelsior serena grandi

La decisione di mettere la casa della Grandi all’asta è stata presa dal tribunale di Rimini per ripagare i creditori del ristorante gestito dall’attrice, compresa la banca che aveva finanziato l’avvio del locale. Risale al 2015 il fallimento della Locanda di Miranda, che aveva chiuso un anno e mezzo dopo l’apertura.

Per Serena Grandi è stata un’esperienza breve e infelice. L’attrice ha dichiarato spesso di essersi fidata di persone sbagliate, che l’hanno portata a fare sbagliate causando la chiusura del locale. Dopo il fallimento la Grandi è finita anche a processo per bancarotta fraudolenta. Secondo le ipotesi dell’accusa aveva distratto vari beni strumentali dal suo ristorante, e in questo modo li avrebbe sottratti ai creditori. Un anno fa per la Grandi è arrivata la condanna in primo grado.

serena grandi roba da ricchi

Ora la nuova tegola, con la messa all’asta del suo appartamento a Rimini. Un finale che rende ancora più amaro il rapporto tra la Grandi e la città, dove Serena aveva scelto di vivere dopo tanti anni passati a Roma. Una scelta di cuore: la madre (scomparsa alcuni anni fa) era di Rimini, e tanti erano i ricordi che legavano l’attrice alla Riviera. L’apertura del ristorante nel 2013, il ritorno al grande cinema grazie al regista Paolo Sorrentino e poi la gioia per l’Oscar conquistato da La grande bellezza (in cui ha avuto un ruolo per una delle scene più memorabili del film): i primi anni riminesi per la Grandi sono stati pieni di soddisfazioni. Poi è arrivata la chiusura del locale, e da lì il rapporto tra la Grandi e Rimini si è inevitabilmente guastato.

paolo villaggio serena grandi roba da ricchi

L’attrice, che tornerà molto presto sul set (le hanno fatto proposte per vari film) ed è diventata ospite fissa di vari programmi televisivi, sperava in un epilogo diverso per la casa. Ma ormai il tribunale ha fissato l’asta. "Sono molto amareggiata, è chiaro – si limita a dire – Ormai non c’è più molto che mi lega a Rimini. Resterò a vivere qui? Vedremo. Devo ancora valutare".

serena grandi roba da ricchi serena grandi paolo villaggio rimini rimini serena grandi desiderando giulia 1 serena grandi desiderando giulia serena grandi tranquille donne di campagna serena grandi desiderando giulia 7 serena grandi my italy