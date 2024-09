SERIAL FILLER - L'INFLUENCER BRASILIANA JENNIFER PAMPLONA SPENDE OLTRE UN MILIONE DI EURO IN CHIRURGIA PLASTICA PER ASSOMIGLIARE A KIM KARDASHIAN E ADESSO RISCHIA LA VITA: "I MEDICI HANNO DETTO CHE LA MIA VITA È APPESA A UN FILO. PER VIA DI UN INTERVENTO AI GLUTEI SONO DIVENTATA STERILE" - LA 32ENNE, CHE SUI SOCIAL SI DEFINISCE "DIPENDENTE" AI RITOCCHINI, ADESSO SI PENTE DELLA SUA SCELTA: "SE TORNASSI INDIETRO, NON FAREI TUTTO QUESTO. VOGLIO DIRE A TUTTE LE DONNE CHE..."

Alzare gli zigomi e gonfiare le labbra. Rendere la vita più stretta e fare in modo che i glutei siano più grandi. Tutto pur di assomigliare al suo idolo. Ma, a forza di sottoporsi a costanti interventi di chirurgia estetica, adesso rischia di perdere la vita. È ciò che è accaduto a Jennifer Pamplona, una modella e influencer nota sui social per il suo obiettivo: assomigliare a Kim Kardashian. […]

«Ho speso quasi un milione di euro per assomigliare a Kim Kardashian, ma adesso rischio di perdere la vita» - ha raccontato la modella al programma Need To Know, in onda negli Stati Uniti

[…] Dai profili Instagram, Facebook e TikTok, sembra che voglia far girare la sua vita intorno alla bellezza e alla chirurgia estetica, dalla quale si definisce «dipendente». Ma proprio la sua grande passione, adesso, sta compromettendo seriamente la sua salute. I medici, hanno raccontato al programma, la definiscono «appesa a un filo se continua a sottoporsi a interventi chirurgici».

Pamplona, questa estate, ha deciso di fare un intervento ai glutei, così da renderli «molto simili» a quelli di Kardashian. Ma l'operazione non ha dato gli effetti sperati, perché ha danneggiato gli organi dell'apparato riproduttivo femminile, rendendola sterile. «Da come mi hanno spiegato i medici, ho avuto una reazione avversa alla sostanza utilizzata per l'intervento - ha concluso la modella - e adesso non potrò mai più diventare mamma. Non ho mai provato un dolore così grave. Voglio dire a tutte le donne che sono belle così come sono e che non hanno bisogno della chirurgia estetica. Se tornassi indietro, non farei tutto questo».

