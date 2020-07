19 lug 2020 19:21

SERVE MESSA E APPICCA INCENDI? UN FERMATO PER IL ROGO DELLA CATTEDRALE DI NANTES: È UN VOLONTARIO DELLA PARROCCHIA. IL SOSPETTO È UN RIFUGIATO RUANDESE DI 39 ANNI CHE AIUTA NELLA MANUTENZIONE DELLA CHIESA, A CUI ERA SCADUTO IL VISTO. E’ STATO INTERROGATO PER ALCUNE INCONGRUENZE NELLA SUA RICOSTRUZIONE DEI FATTI – IL RETTORE DELLA CATTEDRALE LO DIFENDE: TOTALE FIDUCIA IN LUI