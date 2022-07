28 lug 2022 12:05

SERVIZI & SEGRETI - FRANCO GABRIELLI: "LE NOTIZIE APPARSE SUL QUOTIDIANO LA STAMPA, CIRCA L'ATTRIBUZIONE ALL'INTELLIGENCE NAZIONALE DI ASSERITE INTERLOCUZIONI TRA L'AVVOCATO CAPUANO E RAPPRESENTANTI DELL'AMBASCIATA DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN ITALIA, PER FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI, SONO PRIVE DI OGNI FONDAMENTO COME GIÀ RIFERITO AL COPASIR, IN OCCASIONE DI ANALOGHI ARTICOLI, APPARSI NEI MESI SCORSI” - MA IACOBONI NON HA PARLATO DI SERVIZI ITALIANI, HA FATTO RIFERIMENTO A “DOCUMENTI DI INTELLIGENCE” (MAGARI SO’ AMERICANI…)