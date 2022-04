I SERVIZI SEGRETI AMERICANI STANNO SPENDENDO 30MILA DOLLARI AL MESE PER LA SICUREZZA DI HUNTER BIDEN - UN PREZZO CHE L’AGENZIA SOSTIENE DA QUASI UN ANNO PER AFFITTARE UNA VILLA A MALIBU, IN CALIFORNIA, PER TENERE SOTTO CONTROLLO IL FIGLIO DI “SLEEPY JOE” – MA NON È UNA NOVITÀ: IN PASSATO I TRUMP FINIRONO NEL MIRINO PER ESSERSI MESSI IN TASCA I SOLDI DEI SERVIZI, COSTRETTI A SGANCIARE CIFRE SPROPOSITATE PER…

I servizi segreti americani stanno spendendo 30mila dollari al mese per la sicurezza di Hunter Biden, figlio del presidente statunitense. Un prezzo che l’agenzia sostiene da quasi un anno per affittare una villa a Malibu, in California, per tenere sotto controllo il figlio di “sleepy Joe”.

Don Mihalek, agente dei servizi segreti in pensione, tuttavia, afferma che secondo la legge federale, l'agenzia ha una responsabilità protettiva obbligatoria per il presidente e i membri più vicini: «In genere, ovunque un protetto stabilisca la propria residenza, i servizi segreti sono costretti a trovare un posto in affitto nelle vicinanze al valore di mercato. Non è una novità. I servizi hanno dovuto farlo nelle amministrazioni passate e, sfortunatamente, il mercato immobiliare in questo momento ha fatto aumentare notevolmente i prezzi».

Il costo della protezione delle prime famiglie ha già creato non poche polemiche in passato.

Nel primo anno della presidenza di Donald Trump, i servizi segreti hanno richiesto 60 milioni di finanziamenti aggiuntivi per proteggere Trump e la sua famiglia, di cui circa 27 milioni per proteggerli nella loro residenza privata presso la Trump Tower a New York City. Non solo: durante la sua presidenza, Donald è stato preso di mira per essersi messo in tasca soldi dei servizi, costretti ad affittare proprietà dello stesso Trump per la protezione sua e dei suoi familiari.

L'importo totale che i servizi segreti hanno pagato fino ad oggi all'azienda di famiglia di Trump è difficile da definire, ma secondo un'analisi del Washington Post, i documenti mostrano che i servizi hanno speso almeno 1,2 milioni di dollari nelle varie proprietà di Trump, tra cui 650 dollari a notte per una stanza al Trump's Mar-a-Lago Club e 17.000 al mese per un cottage al Trump National Golf Club Bedminster nel New Jersey.

Numerosi viaggi d'affari all'estero fatti dai figli maggiori di Trump, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, sono finiti sotto la lente di ingrandimento per essere costati centinaia di migliaia di dollari. E per proteggere Trump e Jared Kushner i servizi sganciavano 3mila dollari al mese per l'affitto di un monolocale di fronte alla casa della coppia a Washington. Stesso discorso per Obama: secondo le note spesa ottenute dal gruppo di controllo di destra Judicial Watch, il viaggio della famiglia Obama a Martha's Vineyard nell'agosto 2016 è costato ai servizi segreti ben 2,7 milioni di dollari, inclusi 2,5 milioni di dollari in hotel e 90.000 dollari in auto a noleggio, mentre l'ultimo Natale della famiglia il viaggio a Honolulu alla fine del 2016 è costato all'agenzia 1,9 milioni di dollari, inclusi 1,8 milioni di dollari in hotel.

