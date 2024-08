SERVIZI SEGRETI E DETTAGLI INQUIETANTI: LE STRANE COINCIDENZE SUL NAUFRAGIO DELLO YACHT “BAYESIAN” – IL PROPRIETARIO DELL’IMBARCAZIONE, MIKE LYNCH, E IL SUO EX VICE, STEPHEN CHAMBERLAIN, MORTO SABATO DOPO ESSERE STATO INVESTITO DA UN'AUTO PIRATA, ERANO COIMPUTATI IN UN MAXI PROCESSO PER FRODE, TERMINATO A GIUGNO CON L’ASSOLUZIONE DI ENTRAMBI. ERANO ACCUSATI DI AVER GONFIATO IL VALORE DELLA SOCIETÀ “AUTONOMY”, VENDUTA PER 11 MILIARDI AL COLOSSO HP – LYNCH, CHE IN PASSATO HA AVUTO LEGAMI CON L’MI5, I SERVIZI SEGRETI BRITANNICI, AVEVA UNA PASSIONE MORBOSA PER 007: NELLE SEDI DELLE SUE AZIENDE C'ERANO SALE CHIAMATE CON I NOMI DEI NEMICI DI JAMES BOND. IN UNA ERA STATA INSTALLATA UNA VASCA DI PIRANHA – E INFATTI LA VICENDA È STATA "ATTENZIONATA" DALLE AGENZIE INGLESI E AMERICANE…

EX COIMPUTATO LYNCH, STEPHEN CHAMBERLAIN MORTO POCHE ORE DOPO IL NAUFRAGIO DELLA BAYESIAN: TYCOON E VICE UNITI DAL DESTINO

Ancora una volta uniti dal destino Michael Lynch, il “Bill Gates britannico” e Stephen Chamberlain suo vice. Un destino che sembrava avergli sorriso con l’assoluzione di entrambi nel processo statunitense per frode sulla vendita di Autonomy a Hewlett-Packard, ma che ora gli ha voltato le spalle.

Poche ore dopo il naufragio dello yacht Bayesian al largo di Porticello (Palermo), Chamberlain è morto in conseguenza delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sabato, solo due giorni prima della tragedia di Porticello.

[…] Chamberlain, ex vice presidente finanziario della società Autonomy fondata da Lynch, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre era fuori a correre nel Cambridgeshire […].

[…] Chamberlain e Lynch erano coimputati in un processo per frode negli Stati Uniti, durato dieci anni, sulla vendita di Autonomy a Hewlett-Packard nel 2011 per 11 miliardi di dollari. La coppia ha dovuto affrontare le stesse accuse di frode e cospirazione per aver presumibilmente pianificato di gonfiare il valore dell'azienda prima che fosse venduta, ed entrambi sono stati assolti da tutte le 15 accuse da una giuria a San Francisco a giugno […]. […] Dopo aver lasciato Autonomy nel 2012, Chamberlain aveva lavorato come direttore operativo per la società di sicurezza informatica Darktrace […]. […]

DISPERSI MIKE LYNCH (IL “BILL GATES” INGLESE) E IL BANCHIERE D’AFFARI

«Se mi avessero condannato, sarei morto in carcere» dice Mike Lynch due mesi fa, dopo che un tribunale americano lo assolve da pesanti accuse, tra cui la frode, al termine di un lungo processo in cui rischiava 20 anni di detenzione.

«Soffro di una malattia ai polmoni - racconta quel giorno al Sunday Times - in prigione non ce l'avrei fatta». Lynch vede la fine di un incubo. Milionario tra i più celebri nel Regno Unito, è stato definito il "Bill Gates britannico", è stato direttore non esecutivo della Bbc e consulente scientifico sull'intelligenza artificiale di David Cameron quando era primo ministro.

Assolto da ogni accusa, Lynch vuole festeggiare con la sua famiglia e i suoi dipendenti con un lungo viaggio nel Mediterraneo sullo splendido yacht Bayesian che formalmente appartiene a una società che fa capo alla moglie Angela Bacares, 57 anni.

Sull'imbarcazione c'era anche l'amico Jonathan Bloomer, presidente del gruppo assicurativo Hiscox e di Morgan Stanley International, che al processo aveva testimoniato a suo favore. Anche Bloomer è tra i dispersi.

Spiegano i media britannici: «Lynch aveva invitato come ospiti in questa vacanza esponenti dello studio legale Clifford Chance e della sua stessa azienda Invoke Capital per celebrare la sua assoluzione a giugno».

[…] Torniamo indietro con il nastro. Nel maggio del 2023 il Regno Unito concede l'estradizione: Mike Lynch viene portato negli Usa, finisce agli arresti domiciliari a San Francisco, in California. Ha un braccialetto elettronico, può solo sognare di tornare libero.

[…] Nato nel 1965 in Irlanda, è cresciuto nell'Essex. Figlio di una infermiera e di un vigile del fuoco, studia fisica, matematica e biochimica a Cambridge. Giovanissimo, fonda varie start up, tra cui, nel 1991 la Cambridge Neurodynamics, specializzata nel riconoscimento delle impronte digitali, da cui poi nasce il suo grande successo, Autonomy, il cui software consente alle aziende di analizzare enormi quantità di dati grazie anche all'inferenza bayesiana, una teoria statistica ideata nel XVIII secolo Thomas Bayes.

Lo yacht, non a caso, si chiama Bayesian. Nel 2011 la svolta: Autonomy viene acquistata dal colosso americano HP per 11 miliardi di dollari, 800 vanno direttamente a Lynch. Successivamente fonda una società di investimenti che sostiene, tra le altre, la nascita di Darktrace, azienda di sicurezza informatica, e Featurespace, specializzata in software per rilevare e prevenire frodi e crimini finanziari.

Il successo di Lynch però corre parallelo alla causa intentata contro di lui da HP per la vendita di Autonomy. Il colosso Usa svaluta il valore della società e lo denuncia per «gravi irregolarità contabili, carenze di informativa e false dichiarazioni».

Inizia una lunghissima e logorante guerra legale, fino a quando Lynch perde una battaglia perché un tribunale inglese concede l'estradizione negli Usa, dove finisce agli arresti domiciliari e vede lo spettro della condanna in carcere. Per un anno resta ai domiciliari.

A giugno l'assoluzione, il ritorno a Londra, dalla moglie Angela e dalle due figlie. Non solo: Stephen Chamberlain, vicepresidente di Autonomy, era coimputato nello stesso processo. In un drammatico scherzo del destino anche lui è morto pochi giorni fa, in un incidente stradale. Nella sua casa di Chelsea Lynch conservava un modello in miniatura del suo yacht e una sua foto in mare. Intervistato dal Times, un membro dello staff ieri ha ricordato: «Era fiero di quell'imbarcazione, mi ha parlato delle sue dimensioni e di quanto la famiglia amasse trascorrervi del tempo a bordo in mare. Avevano uno chef personale che lavorava sia a casa sia sullo yacht».

Scrive The Guardian: «Si dice che Lynch abbia lasciato il suo marchio personale nelle aziende che dirigeva, assecondando la sua inclinazione per James Bond. Si dice che le sale conferenze siano state chiamate con i nomi dei nemici di Bond, come Goldfinger, e Autonomy aveva persino una vasca di piranha nell'atrio, in omaggio al film di "007 Si vive solo due volte"». Mauro Evangelisti

