SERVIZI E SEGRETI - RENZI FA UN ESPOSTO CONTRO “REPORT” PER SCOPRIRE CHI LO HA FILMATO ALL’AUTOGRILL DURANTE LA CONVERSAZIONE CON LO 007 MARCO MANCINI - RANUCCI ANNUNCIA CHE NEL CORSO DELLA PROSSIMA PUNTATA AVRÀ OSPITE L'INSEGNANTE CHE HA SCATTATO LE FOTO E CHE HA GIRATO IL VIDEO CON IL SUO TELEFONINO, PRONTA A RACCONTARE LA SUA VERITÀ: “A TUTTI I PUNTI CONTESTATI DA RENZI LA SIGNORA DARÀ RISPOSTA”

Michela Tamburrino per “la Stampa”

La Rai nella bufera per il caso Report e il caso Fedez. Finisce a carte bollate almeno per quanto riguarda il racconto fatto da Sigfrido Ranucci a proposito dell' incontro in autogrill tra il senatore di Iv e l' uomo dei servizi segreti Mancini. Per Renzi si tratta di una narrazione falsa, da qui l' esposto in Procura per chiedere che siano acquisite le telecamere dell' autogrill per stabilire la verità dei fatti.

«Il racconto che Ranucci riporta è falso. Come dimostreranno le immagini dell' autogrill l' auto di Renzi è andata via prima dell' auto di Mancini. E del resto la stessa signora che ha girato il video dice di sentire Mancini che saluta Renzi, mentre Renzi sale in macchina e riparte, con Mancini che resta in piedi fuori dall' auto a salutare. Se la signora è andata via in contemporanea all' auto di Mancini non può aver visto la direzione di Renzi. Il racconto è falso».

Ribatte a stretto giro Ranucci di Report, «Il punto non è la direzione che ha preso l' auto di Renzi ma il perché di quell' incontro e che cosa si sono detti». E annuncia che nel corso della prossima puntata avrà ospite l' insegnante che ha scattato le foto e che ha girato le riprese con il suo telefonino, pronta a raccontare la sua verità.

Ci sarà anche il padre dell' insegnante, a causa del cui malore la donna aveva fermato l' auto all' autogrill poco prima di immortalare la scena. «A tutti i punti contestati da Renzi la signora darà risposta durante la nostra trasmissione. Anche della direzione che hanno preso le due macchine. Ma è una questione di lana caprina. Il punto resta il motivo dell' incontro.

Su questo non è stata data alcuna risposta». Altro fronte, il caso Concertone del Primo Maggio. In Rai ieri si è consumata una riunione di fuoco che ha visto riuniti nella stanza dell' ad al settimo piano di viale Mazzini, appunto Salini, il responsabile dell' ufficio legale della Rai Francesco Spadafora e altri uomini dell' entourage, per capire se depositare le carte in Procura e adire alle vie legali contro il rapper Fedez che avrebbe diffamato la Rai e i suoi dirigenti.

Intanto il segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi chiede che sia reso pubblico dunque depositato, il Bilancio Rai 2020 che lo scorso 29 aprile il Cda ha dichiarato ufficialmente di aver approvato.

