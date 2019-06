29 giu 2019 16:50

SERVIZIO LUMACA – CAOS FERROVIARIO IN GIAPPONE DOVE UNA LUMACA HA CAUSATO IL RITARDO DI DOZZINE DI TRENI, LASCIANDO SULLE BANCHINE DELLE STAZIONI 12MILA PASSEGGERI NELLA REGIONE DI KYUSHU, NEL SUD DEL PAESE. COME È POSSIBILE? LA LUMACA ERA RIUSCITA A ENTRARE IN UN…