9 mar 2020 11:23

SERVONO MISURE CINESI: LE TESTE DI CAZZO VANNO ARRESTATE - I CARABINIERI HANNO DENUNCIATO DUE GIOVANI DI 20 E 25 ANNI, PROVENIENTI DA PARMA, CHE STAVANO ANDANDO ALL'AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA PER PRENDERE UN AEREO PER MADRID, VIOLANDO COSÌ L'AREA INTERESSATA DALLE MISURE DEL DPCM PER LIMITARE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS…