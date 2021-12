SUL SESSO A CAPODANNO ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI BUONI PROPOSITI! - TRACEY COX SVELA OTTO SEMPLICI TRUCCHI PER RIACCENDERE LA PASSIONE E INIZIARE IL 2022 CON LE GIUSTE MOTIVAZIONI - SPEZZATE LA ROUTINE E DATEVI ALL'ALTRO OVUNQUE TRANNE CHE IN CAMERA DA LETTO - PROVATE A RAGGIUNGERE L'ORGASMO PER TRE VOLTE CONSECUTIVE - PARLATE DELLE VOSTRE FANTASIE CON IL PARTNER E PROVATE A REALIZZARLE...

Venerdì, i nostri feed sui social media saranno pieni di buoni propositi per l’anno nuovo. Ci sarà chi si impegnerà a essere più salutista, mangiare bene, fare esercizio fisico, chi vorrà raggiungere nuovi obiettivi sul lavoro, o vivere in maniera più sostenibile, o ancora trasformare l’arredamento della propria casa. Ma quello che sicuramente non leggeremo, invece, saranno coppie che cercano nuovi modi per rinvigorire la loro relazione.

Sarebbe bello se il motivo fosse che si tratta di questioni private, ma spesso questa discussione non avviene neanche tra le quattro mura della propria abitazione. Perché ci impegniamo in ogni area della nostra vita, rendendoci conto che le cose hanno bisogno di essere rinfrescate per mantenerle vitali e vive, ad eccezione del sesso?

Perché molti ancora credono che quando si parla di desiderio e passione, le cose accadano e basta. Che non abbiano bisogno di nessuno sforzo.

Bene, sono qui per dirvi che è completa e totale spazzatura! Le nostre relazioni sessuali sono spesso la prima cosa nella nostra vita a diventare stantia, perché la maggior parte delle coppie fa sesso esattamente allo stesso modo, ogni singola volta.

Non lasciare che questo ti accada nel 2022! Ecco otto semplici modi per dare alla tua vita amorosa lo scossone di cui ha sempre bisogno.

1. Porta il sesso fuori dalla camera da letto

Sì, fa freddo. Sì, è più comodo. Ma è il bacio della morte per la tua vita sessuale se le sole volte in cui fai sesso, è nel tuo letto.

Cerca di essere creativo! Fai sesso nella stanza degli ospiti, sul divano mentre guardi qualcosa di piccante su Netflix. Fallo sotto la doccia o fai il bagno insieme al tuo partner.

Le scale sono un ottimo posto per far funzionare meglio le posizioni insolite (aiutano a livellare i dislivelli); salta sulla panca della cucina e lascia che il tuo partner ti faccia sesso orale lì.

2. Cambia una cosa, ogni volta che lo fai

Se cambi la posizione, cambia anche un'altra cosa. Non importa davvero cosa sia: il cervello non richiede molto per trasformare un'attività banale in qualcosa di selvaggiamente eccitante!

Se di solito lo fai al mattino, fallo la sera o viceversa. Se ti togli sempre tutti i vestiti, lasciane qualcuno addosso. Aggiungi dei tacchi o toglili. Metti un po' di musica. Usa una benda. Parla mentre lo fai o taci.

Non importa se passi semplicemente tra alcune routine preferite che piacciono a entrambi. L'obiettivo principale è smettere di cadere nella classica trappola di coppia di fare la stessa cosa ogni volta che fai sesso.

3. Sentiti bene con il tuo corpo

Una revisione storica del 2012 di 57 studi, che abbraccia due decenni di ricerca, ha trovato collegamenti significativi tra l'immagine corporea e quasi tutti i fattori associati al sesso: eccitazione, desiderio, orgasmo, frequenza del sesso e autostima sessuale.

Non è scienza missilistica: se ti vergogni del tuo corpo e pensi che sia brutto, perché vorresti che qualcuno lo guardasse o lo toccasse?

Studio dopo studio il risultato resta lo stesso, anno dopo anno: sentirsi sessualmente attraenti ha benefici sui rapporti, sugli orgasmi, sulla frequenza e sulla comunicazione con il partner.

Ma come sentirsi meglio con il proprio corpo? Fate più sesso: il nostro subconscio riceve il messaggio che, se il nostro partner vuole fare l'amore con noi, non possiamo essere così cattivi!

Esercitatevi, non per ottenere il corpo perfetto ma per sentirvi più in forma e più energici. Non accettare le aspettative della società secondo cui il tuo corpo ha bisogno di apparire in un certo modo per essere "sexy": semplicemente non è vero. Essere sexy è un atteggiamento. Le persone più desiderabili al mondo sono sicure di sé e felici nella loro pelle, non fisicamente perfette.

4. Fai sesso più spesso o più a lungo

Fare sesso regolarmente non solo vi farà sentire meglio con il corpo, ma ha tanti altri benefici per la salute e per l'emotività. Fa bene al cuore, alla pelle e al sistema circolatorio. Fa sentire legato come coppia, ravviva l’umore e aiuta a combattere la depressione - e tutto questo prima ancora di arrivare alla frase «È divertente!».

Ponitevi una sfida che vi spingerà fuori dai vostri soliti limiti ma che sia anche realizzabile. Questo di solito significa fissare obiettivi per due settimane o un mese invece che settimanalmente.

Se di solito fate sesso due volte a settimana, cercate di farlo cinque volte nel mese successivo. Se lo fate una volta al mese, aumentatelo fino a tre volte nei prossimi due mesi.

Se siete soddisfatti della frequenza ma tendete a fare di corsa le sessioni di sesso, aggiungete 10-15 minuti in più a ogni sessione alternativa.

5. Risolvete eventuali problemi di sesso con il partner

Il nuovo anno è il momento perfetto per avere le conversazioni che evitate da mesi. Non c’è bisogno di essere minacciosi, anzi. La maggior parte delle persone, affrontate con troppa serietà, va nel panico, smette di ascoltare e si fissa su pensieri distruttivi come "Stiamo per lasciarci" o "Sono spazzatura a letto". Invece, fate conversazioni brevi e casuali.

Se non siete sicuri che il vostro partner si stia godendo il rapporto sessuale, la prossima volta che fate sesso, ditegli: «Ti piace quando lo faccio/lo faccio qui? Vuoi che lo faccia più forte/più dolcemente?'. O 'In che modo ti piace di più? Così o così?'».

Se volete qualcosa in più, diteglielo: "Mi piace quando lo fai". Puoi farlo più a lungo?'. Se vuoi che qualcosa venga fatto in modo diverso, dite: "Mi piace quando lo fai. Sai cos'altro amo? Quando fai X. È davvero bello'.

Se volete provare qualcosa di nuovo, dite: «Ieri notte ho fatto un sogno in cui stavamo facendo X». (Guardate qual è la loro risposta. Se sono interessati, vorranno i dettagli e sembreranno incuriositi).

Incoraggiateli a dirvi cosa funziona ancora per loro e cosa no: la cosa migliore che potete fare per la vostre vita sessuale è far sapere al vostro partner che siete aperti a feedback costruttivi e non vi offenderete.

6. Date un nuovo look alle vostre tecniche sessuali

Siamo tutti colpevoli che tiriamo fuori le stesse tecniche ogni volta che facciamo sesso orale o stimoliamo manualmente il nostro partner. Siate più creativi nel 2022!

Usate sempre una mano oltre alla bocca. Se gli state facendo sesso orale, assicuratevi di avere accesso ai suoi testicoli, ano e perineo, nonché al suo pene.

Mettetevi in ginocchio e giocate a essere sottomesso. Oppure sedetevi sul lato del letto mentre lui è in piedi di fronte a voi.

Potete mettere le vostre gambe sulle sue spalle (oppure potete tirarle fino al petto mentre siete sdraiate sulla schiena). Mettetevi alla prova a quattro zampe mentre lui scivola sotto, guardate nella direzione opposta e usate dei cuscini per portarlo alla giusta altezza. Una posizione di grande potenza: state in piedi con le gambe divaricate, appoggiate contro un muro.

Se state usando le mani su di lui, mettetevi dietro e allungate la mano. (Particolarmente sexy se lo fate davanti a uno specchio in modo che possa guardare.) Create due anelli attorno al suo pene con il pollice e l'indice di ciascuna mano, posizionateli uno accanto all'altro al centro dell'asta, quindi fate scorrere continuamente in direzioni opposte contemporaneamente.

Se sta usando le dita su di voi, aggiungete del lubrificante. È l’unico modo e il più efficace per far sentire meglio ogni tocco. Fate in modo che usino la parte piatta del dito e l'intero polpastrello per strofinare o scivolare, anziché solo la punta. È più morbido e copre un'area molto più ampia.

Sedetevi di fronte a loro. Allargate le gambe e fatelo sedere dietro di voi, le gambe su entrambi i lati delle loro. Possono usare entrambe le mani sul clitoride e sulla vulva o una sul seno.

7. Avere più orgasmi

Non si tratta solo di quella scarica di euforia da 30 secondi a un minuto - ma per Dio, è piuttosto una bella sensazione quando succede!

Ci sono modi per rendere gli orgasmi più intensi e più frequenti.

Se non riuscite ad arrivarci, siate super vigili sui segnali dell'orgasmo. Più ne risconosce il cervello, più facilmente attiverà la risposta orgasmica. Concentrateci su ciò che fate naturalmente quando vi avvicinate all'orgasmo (respirate più velocemente, tendete i muscoli dei glutei e delle cosce, gemiti), quindi esagerate.

Se volete più di un orgasmo in una sessione, cambiate lo stile di stimolazione. Se il vostro primo orgasmo è arrivato grazie al sesso orale, cercate il prossimo usando le dita o attraverso la penetrazione. Usate il tuo vibratore per il terzo.

Mirate all'orgasmo sequenziale, non simultaneo.

Avrete orgasmi più forti se vi concentrate sul vostro piacere piuttosto che cercare di capire dove si trova il vostro partner sulla scala dell'eccitazione. Riunirsi è tremendamente educato, ma la ricompensa può essere frustrante e fallimentare.

«Fate sobbollire» anticipando ciò che c'è in serbo, molto prima che vi tocchiate l'un l'altro. Strofinate i vostri corpi insieme durante il rapporto e mantenete il contatto completo.

Pompate i muscoli del pavimento pelvico e aggiungete un tocco erotico tirandogli i capelli o sculacciandogli il sedere.

8. Sei a corto di ispirazione per ravvivare la tua vita sessuale? Scegline alcuni da questo elenco...

Legatevi a vicenda. Mettetevi in scena alcune fantasie. Provate il gioco anale e il gioco della temperatura (contrasto caldo con sensazioni fredde). Comprate dei nuovi giocattoli sessuali. Fate sesso nella completa oscurità o bendatevi l'un l'altro. Siate schiavi sessuali l'uno dell'altro per un giorno. Fate un video di sesso o scattate foto sexy l'uno dell'altro. Fate sesso in semi-pubblico. Guardate il porno insieme. Scegliete una nuova posizione stimolante per il rapporto che vi costringa a concentrarvi e a rimanere nel momento.