SESSO, COCA E AUTODISTRUZIONE – COME LE DONNE E LE DROGHE HANNO PIÙ VOLTE MESSO A REPENTAGLIO LA SOPRAVVIVENZA DI CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG – IN ALMENO DUE OCCASIONI NASH RUBÒ LE DONNE DEI SUOI AMICI E LA DROGA LI MANDAVA COMPLETAMENTE FUORI CONTROLLO: ERANO TUTTI STRAFATTI E LA DIPENDENZA FECE FINIRE CROSBY NELL’ABISSO PER UN DECENNIO – UNA SERA, TROPPO COCATI PER SUONARE, I FAN LANCIARONO SUL PALCO… (VIDEO)

crosby, stills, nash & young 4

Il venerato quartetto rock della fine degli anni '60 Crosby, Stills, Nash & Young per anni è stato visto come portatore di armonia e dei valori della controcultura, ma dietro le quinte il consumo di droghe e le donne hanno rischiato per anni di mandare in frantumi il gruppo.

David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash si incontrarono per la prima volta alla fine degli anni '60 e, l’anno successivo, a loro si unì Neil Young. Sembrava la formazione perfetta, ma come si rivela in un libro “Crosby, Stills, Nash & Young, The Wild, Definitive Saga of Rock's Greatest Supergroup” di David Browne il quartetto ha rischiato più volte di diversi a causa dell’eccessivo uso di droghe e a causa delle donne, tra le quali ci furono anche Joni Mitchell e Rita Coolidge.

crosby, stills, nash & young 3

Nash, con la sua reputazione di corteggiatore e con il suo accento britannico, aveva la fama di gentiluomo e di grande amante. Non ci volle molto a rubare a Stills, Rita Coolidge, infliggendo all’amico un dispiacere tale da essere ricoverato in ospedale per l’assunzione eccessiva di farmaci.

crosby, stills, nash & young 2

Ma non fu l’unica conquista che mise a repentaglio il gruppo. Sempre Nash rubò Joni Mitchell da sotto il naso di Crosby, che si era presa una grande cotta, ma aveva fatto l’errore di presentare la sua donna all’uomo sbagliato.

Oltre alla donne, il più grande vizio furono le feste e l’uso fuori controllo della droga. Una volta Stills andò quasi in overdose di anfetamine che aveva mischiato con litri di whisky. In un’altra occasione, totalmente strafatto di coca e barbiturici, venne ritrovato mentre strisciava e balbettava in un corridoio di un motel.

crosby, stills, nash & young 5

Nash era dipendente dalla cocaina e Crosby la sniffava anche sul palco. Ma in breve tempo per Crosby quell’attitudine alla coca lo fece piombare anche nella spirale dell’eroina, una situazione diventata sempre più devastante dopo la morte della sua fidanzata Christine Hinton in un incidente stradale.

L'autodistruzione di Crosby si accelerò dopo la morte di Christine e il suo crescente consumo di coca gli distrusse il setto nasale. Venne arrestato in due occasioni, completamente strafatto e con armi a seguito e per due volte venne fatto uscire dal carcere dietro il pagamento di una cauzione.

crosby, stills and nash

Nash testimoniò che l’amico aveva bisogno di aiuto e non del carcere e alla fine Crosby riuscì a ottenere di entrare a far parte di un programma di riabilitazione. Un mese dopo, però, entrò in una struttura psichiatrica a Oakland. «Sono stato una grande delusione per tutti e ho fottuto i loro soldi - ha detto Crosby a Browne. - Penso che si siano interessati a me. Sono stato quello che più di tutti ha toccato il fondo con le droghe».

crosby, stills, nash & young 1

Col tempo, lo psicodramma nel gruppo aumentò e ogni tentativo di registrare un album sembrava impossibile. Hanno cercato di fare un tour per fare soldi ma Crosby era troppo strafatto per esibirsi.

Neil uscì dal gruppo, rimase nel nord della California e fece cinque album tra il 1979 e il 1982, mentre gli altri tre faticarono a farne anche uno. Il trio - senza Neil - era in difficoltà sul palco: i sistemi audio all'inizio degli anni '70 erano primitivi, le voci erano troppo forti e il consumo di coca li faceva suonare in maniera accelerata.

rita coolidge e nash

I fan iniziarono a lanciare bottiglie sul palco dicendo che erano troppo strafatti. Ma tutti avevano bisogno di soldi e il loro unico mezzo era andare in tour, quindi dovettero tollerarsi a vicenda per un po' di tempo, anche senza Neil. Il gruppo si riunì nel 1987, ma gli anni d’oro erano passati: «Ricordavano qualcosa che apparteneva a un’altra generazione. Il concetto di quattro uomini sugli sgabelli con microfoni e chitarre acustiche sembrava ormai superato».

crosby 2 crosby 1 crosby, stills & young 1 joni mitchell e crosby