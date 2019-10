21 ott 2019 19:57

DAGONEWS ronnie, jo e leah wood Jet privati usati come i taxi. Eroina per colazione. Guidare ubriachi in giro per Parigi su una Bentley. Jo, l'ex moglie di Ronnie Wood, riapre il cassetto dei ricordi e in un libro racconta quegli anni folli e pubblica le foto scattate nel periodo in cui viaggiava sempre insieme agli Stones. Un archivio straordinario di immagini mai viste che raccontano l’intimità della band e quel periodo di esagerazioni. jo wood «Il tour con gli Stones aveva una serie di tradizioni – ricorda Jo - Quando viaggiavamo su strada, andavamo in limousine e ci assicuravamo sempre che la macchina fosse piena di alcol. Sul jet privato degli Stones, Keith aveva sequestrato la camera da letto sul retro, e si sdraiava lì mentre l'aereo decollava, con sigarette e bevande a portata di mano. mick jagger 3 Quando il volo era in quota ci riunivamo sul letto. Ma il divertimento non era sempre esagerato. Mick e Bill giocavano a backgammon sull'aereo e facevano tornei». E sulla decisione di raccogliere i ricordi in un libro ha aggiunto: «Quando ho iniziato a scrivere questo libro e a guardare tutte le foto e a ripercorrere i ricordi, avevo così tante cose che non potevo includere tutto. Ora, con il passare del tempo, posso vedere di che mondo incredibile facevo parte. ronnie wood 1 Non sono troppo nostalgica, ma quando guardo le foto sembra di aver vissuto una vita totalmente diversa. Ci sono amici che non sono più con noi, persone come Bobby Womack e John Belushi, ma sono così fortunata di averli incontrati e di aver vissuto la mia vita. Non guardo le loro foto e non mi dilungo, sentendomi triste per la loro scomparsa. Penso solo a quanto ci siamo divertiti». mick jagger 2 ronnie wood 2 mick jagger 1 keith richards e leah wood 2 jerry hall jo e ronnie wood keith richards e bobby keys keith richards e leah wood 1 ronnie e leah wood