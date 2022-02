SESSO, DROGA E ROLLING STONES! - A PARIGI E' STATA INAUGURATA LA MOSTRA DEL FOTOGRAFO DOMINIQUE TARLE, CHE NEL 1971 TRASCORSE SEI MESI IN UNA VILLA NEL NORD DELLA FRANCIA INSIEME ALLA BAND - MICK JAGGER E COMPAGNI VOLEVANO SFUGGIRE ALL'ESATTORE DELLE TASSE, IL FOTOGRAFO INVECE AVEVA UN VISTO SCADUTO PER IL REGNO UNITO, COSI' LE LORO STRADE SI UNIRONO E... - FOTO

i rolling stones a villa nellcote in francia nel 1971

A Parigi sono in mostra da oggi una serie di foto intime dei Rolling Stones all'interno di una villa nel sud della Francia. Le straordinarie immagini, per lo più in bianco e nero, scattate dallo snapper francese Dominique Tarle, mostrano i compagni di band Keith Richards, Mick Jagger, Bill Wyman e Charlie Watts - l'ultimo dei quali è morto l'anno scorso - nel loro periodo migliore dopo essersi trasferiti nell'ormai famigerata Villa Nellcote nel 1971 per sfuggire all’ "esattore delle tasse" di casa.

Nelle immagini si vedono le leggende del Rock'n'Roll suonare la chitarra, fumare e festeggiare nella splendida proprietà con 16 camere da letto, a Villefranche-sur-Mer, Costa Azzurra, che in precedenza era stata di proprietà della Gestapo, la forza di polizia segreta nazista, negli anni '40.

i rolling stones a villa nellcote in francia nel 1971 8

I rocker sono ritratti anche mentre registrano il loro album di successo Exile on Main St dentro a un camion di registrazione, che avevano importato da Londra prima di collegarlo al seminterrato della villa.

I sei mesi trascorsi nel sud della Francia sono diventati leggenda tra gli appassionati di musica, con star come John Lennon che visitavano regolarmente la villa di 54 stanze, che è stata affittata da Sir Keith.

L'attore Jake Weber, all'epoca otto anni, che si vede in una delle fotografie, ha rivelato nel 2010 di essere stato portato nella villa dal padre spacciatore, che aveva nascosto pacchetti di cocaina segretamente all'interno della maglietta del ragazzo durante un volo dall’Irlanda.

Incredibilmente, le foto ormai iconiche di quell'estate sono rimaste chiuse in un cassetto per 30 anni dopo essere state rifiutate dagli editori dell'epoca, prima di essere vendute quando sono riemerse decenni dopo in un libro fotografico, chiamato semplicemente Exile, nel 2001.

i rolling stones a villa nellcote in francia nel 1971 9

Tarle - che ha iniziato a fotografare concerti a soli 15 anni usando la macchina fotografica di suo padre, prima di catturare artisti del calibro di Jimi Hendrix, The Beatles, The Kinks e altri - ha trascorso l'estate con la band perché il suo visto nel Regno Unito era scaduto.

Questa settimana ha detto a Blind Magazine: «I servizi britannici per l'immigrazione mi hanno detto di lasciare il paese ed ero depresso. Ma durante il loro ultimo concerto, Bianca, la futura signora Jagger, mi ha fatto sapere che il gruppo stava lasciando l'Inghilterra per andare in esilio nel sud della Francia per sfuggire all'esattore delle tasse».

Ricorda come ha fotografato la band per un pomeriggio, aspettandosi che questa fosse la portata della sua visita. Ha aggiunto: «Intorno alle 17, ho ringraziato tutti e Keith ha detto: “Dove stai andando? La tua stanza è pronta!”».

Tarle avrebbe poi trascorso sei mesi nella villa, dove dice di aver cercato di rimanere invisibile per catturare i migliori momenti possibili, cosa per cui Sir Keith lo ha elogiato anni dopo.

i rolling stones a villa nellcote in francia nel 1971 15

Fu portato in barca e in macchina, a pranzi di famiglia, il matrimonio di Bianca e Mick Jagger a St. Tropez, e fu testimone della registrazione di Exile on Main St. «Per i primi tre mesi sono stato ospite di una famiglia inglese in vacanza nel sud della Francia», ha ricordato.

«Gli Stones decisero quindi di tornare al lavoro, ma non c'era uno studio di registrazione professionale nella regione. Dovevamo andare a prendere il loro camioncino da Londra».

Il camion delle registrazioni è stato collegato al seminterrato della proprietà.

Tarle ha ricordato come il pianista Ian Stewart aveva individuato una linea ferroviaria nelle vicinanze e aveva fatto passare un enorme cavo di alimentazione alla villa per fornire loro abbastanza elettricità.

i rolling stones a villa nellcote in francia nel 1971 14

Dominique Tarlé, La Villa: The Rolling Stones 1971, è in mostra fino al 16 marzo 2022 presso la Galerie de l'Instant, 46 rue de Poitou, 75003 Parigi.

